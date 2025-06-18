Вэнс: Трамп может принять дополнительные меры, чтобы остановить Иран 18.06.2025, 6:06

Президент США намерен положить конец иранскому обогащению урана.

Во вторник вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил, что президент Дональд Трамп может «принять дополнительные меры», чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия, и призвал тех, кто не поддерживает такие действия, довериться главе государства, пишет Politico.

«Президент может принять решение о необходимости дальнейших действий, чтобы положить конец иранскому обогащению урана», — написал Вэнс в сообщении на платформе X. — «Это решение принадлежит исключительно президенту».

По данным отчета Международного агентства по атомной энергии ООН, Иран повысил уровень обогащения урана до почти оружейных показателей.

Администрация Трампа в течение последних месяцев пыталась договориться с Ираном о новой ядерной сделке, однако переговоры были остановлены после того, как на прошлой неделе Израиль нанес удар по Тегерану.

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