Иран запустил несколько волн ракет по Израилю
- 18.06.2025, 7:35
В стране сработала масштабная воздушная тревога.
Иран в ночь на 18 июня запустил уже волны ракет в сторону Израиля. В стране сработала масштабная ракетная тревога. Раздались взрывы.
Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на Армию обороны Израиля.
«Армия обороны Израиля: Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население призывают следовать инструкциям Службы тыла», - сообщили военные.
По данным ЦАХАЛ, ВВС Израиля занялись перехватом воздушных целей и нанесением ударов «там, где это необходимо для устранения угрозы».
Также израильские военные предупредили граждан, что воздушная оборона не является герметичной, потому необходимо продолжать следовать инструкциям. По официальным данным, информация о пострадавших не поступала.
Обновлено в 1:50
Военный источник сообщил CNN, что Иран запустил около 10 баллистических ракет в сторону Израиля в ходе последнего обстрела. Большинство из них были перехвачены.
Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что экстренные службы отправились на места падений. Поступила информация о прямом попадании в жилой дом в центре страны. Также осколки упали после перехвата на дом на севере Израиля.
Также было зарегистрировано несколько пожаров на открытой местности.