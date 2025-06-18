Иран запустил несколько волн ракет по Израилю 18.06.2025, 7:35

В стране сработала масштабная воздушная тревога.

Иран в ночь на 18 июня запустил уже волны ракет в сторону Израиля. В стране сработала масштабная ракетная тревога. Раздались взрывы.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на Армию обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля: Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население призывают следовать инструкциям Службы тыла», - сообщили военные.

По данным ЦАХАЛ, ВВС Израиля занялись перехватом воздушных целей и нанесением ударов «там, где это необходимо для устранения угрозы».

Также израильские военные предупредили граждан, что воздушная оборона не является герметичной, потому необходимо продолжать следовать инструкциям. По официальным данным, информация о пострадавших не поступала.

Обновлено в 1:50

Военный источник сообщил CNN, что Иран запустил около 10 баллистических ракет в сторону Израиля в ходе последнего обстрела. Большинство из них были перехвачены.

Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что экстренные службы отправились на места падений. Поступила информация о прямом попадании в жилой дом в центре страны. Также осколки упали после перехвата на дом на севере Израиля.

Также было зарегистрировано несколько пожаров на открытой местности.

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