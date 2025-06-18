Израиль атаковал Тегеран 18.06.2025, 7:52

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Жителей иранской столицы призвали к немедленной эвакуации.

Армия обороны Израиля в ночь на 18 июня начала новую волну атак на Иран. Авиаудары наносятся по Тегерану.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«В настоящее время ВВС Израиля наносят ряд ударов в районе Тегерана», - сообщили израильские военные.

Незадолго до этого представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи призвал жителей одного из районов Тегерана срочно эвакуироваться. Обращение относилось к жителям 18-го округа иранской столицы.

«В ближайшие часы Армия обороны Израиля будет действовать в этом районе. Для вашей безопасности и благополучия просим немедленно покинуть этот район. Ваше присутствие ставит под угрозу ваши жизни», - предупреждал Адраи.

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