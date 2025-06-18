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Министра внутренней безопасности США экстренно доставили в больницу

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  • 18.06.2025, 7:55
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Министра внутренней безопасности США экстренно доставили в больницу
Кристи Ноэм

Что произошло?

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была экстренно госпитализирована.

Об этом сообщает The Hill.

Во вторник, 17 июня, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была доставлена в больницу после острой аллергической реакции.

По словам помощницы министра Триши Маклафлин, сейчас состояние Ноэм стабильное, она в сознании и выздоравливает.

«У госсекретаря Ноэм сегодня была аллергическая реакция. Ее доставили в больницу из соображений безопасности. Она в сознании и выздоравливает», - заявила Маклафлин.

Известно, что политика госпитализировали в Вашингтоне, округ Колумбия. Во время транспортировки Ноэм была в сознании и общалась с охраной, а также медицинским персоналом в больнице самостоятельно.

Обстоятельства аллергической реакции пока не уточняются.

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