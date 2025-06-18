Министра внутренней безопасности США экстренно доставили в больницу

Министра внутренней безопасности США экстренно доставили в больницу1
- 18.06.2025, 7:55
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Что произошло?
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была экстренно госпитализирована.
Об этом сообщает The Hill.
Во вторник, 17 июня, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была доставлена в больницу после острой аллергической реакции.
По словам помощницы министра Триши Маклафлин, сейчас состояние Ноэм стабильное, она в сознании и выздоравливает.
«У госсекретаря Ноэм сегодня была аллергическая реакция. Ее доставили в больницу из соображений безопасности. Она в сознании и выздоравливает», - заявила Маклафлин.
Известно, что политика госпитализировали в Вашингтоне, округ Колумбия. Во время транспортировки Ноэм была в сознании и общалась с охраной, а также медицинским персоналом в больнице самостоятельно.
Обстоятельства аллергической реакции пока не уточняются.