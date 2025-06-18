Вступят ли США в войну против Ирана? 18.06.2025, 8:09

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Трамп провел в Белом доме совещание.

Президент США Дональд Трамп 17 июня провел совещание в Белом доме, где обсуждалось, стоит ли США подключаться к израильским авиаударам по иранским ядерным объектам, включая один из самых охраняемых — объект в Фордо. До этого он досрочно покинул саммит G7 в Канаде. Как сообщают источники, в его команде нет единства по этому вопросу: часть советников политика поддерживает идею, другая считает ее слишком рискованной, пишет CBS News.

Встреча длилась более часа. Республиканские сенаторы в целом поддерживают действия Трампа в конфликте между Израилем и Ираном, но мнения о дальнейшем курсе разделились. Лидер сенатского большинства Джон Тун заявил, что президент пока действует в рамках своих полномочий и рано говорить о необходимости голосования в Конгрессе, сообщает CNN.

Сенатор Линдси Грэм, напротив, призвал Трампа действовать решительно и «пойти ва-банк», чтобы остановить ядерную программу Ирана, даже если это потребует совместных ударов с Израилем.

Глава сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш похвалил Трампа за «мастерское лавирование» и отметил, что президент постоянно консультируется с Конгрессом. При этом сенатор Томми Табервилл заявил, что Конгресс должен участвовать в обсуждении, особенно если ситуация грозит перерасти в полномасштабную войну.

Ранее Дональд Трамп сделал громкое заявление в соцсетях, написав, что «теперь у США полный и тотальный контроль над небом Ирана». Это вызвало путаницу, потому что ранее официальные лица США утверждали, что Израиль действует самостоятельно, без участия американских военных в своей операции против Ирана.

«Теперь у нас полный и тотальный контроль над небом Ирана. У Ирана были хорошие следящие устройства и прочее оборонительное оборудование, и его было много, но оно не идет ни в какое сравнение с разработанными, придуманными и произведенными в Америке «штучками». Никто не делает это лучше, чем старые добрые США!» — сказал Трамп.

CNN напоминает, что Израиль активно использует американские самолеты и оружие, закупленные у США, включая истребители F-35.

Хотя США официально заявляют, что не участвуют в ударах Израиля по иранским целям, они помогают Израилю отражать иранские ответные удары, начавшиеся после первой волны израильских атак на прошлой неделе.

Также Трамп потребовал от Ирана полной капитуляции в конфликте с Израилем и высказал угрозу в адрес верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. По данным Axios, политик всерьез обдумывает возможность нанесения американских ударов по иранским ядерным объектам.

Дополнительные комментарии сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он написал в X, что Трамп может принять решение об ударе по иранским ядерным объектам, чтобы остановить программу Тегерана по обогащению урана. Это решение, подчеркнул он, полностью зависит от президента.

Вэнс также отметил, что многие американцы опасаются нового военного конфликта после двух десятилетий провальной внешней политики США. Он выразил сомнение в том, что Ирану вообще нужно было обогащать уран выше гражданского уровня (то есть выше 3−5%). По данным МАГАТЭ, Иран обогащает уран до 60%, и это делает его единственным неядерным государством в мире, идущим на такой шаг.

Вэнс заключил, что Трамп задействует армию США только в интересах американцев и что его действия имеют целью не внешнеполитические авантюры, а безопасность США.

Как пишет The New York Times, Вашингтон перебросил в Европу десятки дозаправщиков, которые могут использоваться в операции против иранских ядерных объектов, таких как Фордо. Обсуждается возможность удара с применением американских бомбардировщиков B-2 и сверхмощных проникающих бомб.

По мнению американских разведчиков, если США атакуют Фордо, ответ Ирана будет жестким: атаки хуситов в Красном море возобновятся, а проиранские боевики в Сирии и Ираке начнут нападения на американские базы. Возможна даже блокировка Ормузского пролива, важного для мировой нефти.

Тем временем Иран уже подготовил ракеты и вооружение для атак на американские базы в регионе, в том числе в Ираке, Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

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