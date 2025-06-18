Стал известен масштаб проблемы, из-за которой запаниковал Лукашенко

Стал известен масштаб проблемы, из-за которой запаниковал Лукашенко2
- 18.06.2025, 8:11
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В Беларуси резко «просело» сельское хозяйство.
В Беларуси «проседает» сельское хозяйство. Эта отрасль показала падание по итогам пяти месяцев нынешнего года — минус 1% к аналогичному периоду 2024-го, сообщает Белстат. Судя по этим данным, в стране наблюдаются проблемы с поголовьем свиней, а также с производством курятины, пишет «Зеркало».
Напомним, 15 июня Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Волковыск пригрозил чиновникам «поснимать головы» из-за снижения производства говядины и свинины.
Так, в хозяйствах всех категорий в январе — мае было произведено скота и птицы (в живом весе) 751,1 тыс. тонн (годом ранее — 770,7 тыс. тонн). При этом молока и яиц за пять месяцев этого года выпустили больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Белстат, на 1 июня этого года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 1,4 млн голов. Годом ранее — 4,1 млн и 1,4 млн соответственно. При этом численность свиней на начало этого месяца составила 1,9 млн голов, годом ранее — 2,3 млн.
Что (не) говорят о проблемах власти
Трудности в свиноводстве чиновники обсуждали на совещании у Александра Лукашенко еще в сентябре 2023 года. Также в Беларуси наблюдаются проблемы и с крупным рогатым скотом. Напомним, 29 мая Александр Лукашенко вместе с руководством Совмина обсуждал «исторический максимум» падежа скота. Он устроил разнос чиновникам и потребовал от председателя Комитета госконтроля и генпрокурора доложить, сколько виновных «посадили за это».
После совещания у Лукашенко 29 мая министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов сообщил журналистам государственных СМИ статистику смертности крупного рогатого скота. По данным чиновника, за 2024 год падеж составил 147,9 тыс. голов, а за четыре месяца 2025-го — 52 тыс.
В документе от КГК, который получило «Зеркало», ведомство приводит такие же цифры, но более детально. Проверяющие отметили, что в 2024-м количество павших коров, быков и телят выросло на 19% в целом по стране. Хуже всего ситуация обстояла в Могилевской (рост на 35%), Минской (23%) и Гомельской (22%) областях. За первые четыре месяца нынешнего года сильно ухудшилась ситуация в Витебской области (плюс 35% к аналогичному периоду 2024-го), также в Гродненской и Гомельской областях (по 10%).