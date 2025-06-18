NYT: Иран готовится атаковать базы США
- 18.06.2025, 8:16
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В ответ за поддержку Израиля.
Иран готовится атаковать американские базы на Ближнем Востоке, если США начнут вмешиваться в войну Израиля с Ираном.
Об этом сообщает The New York Times.
Так, согласно обнародованным разведданным, Иран разместил ракеты и другое вооружение, чтобы поразить американские военные объекты на Ближнем Востоке.
По данным NYT, министр обороны Ирана отметил, что американские базы в регионе находятся «в пределах досягаемости» и могут быть полностью уничтожены в ответ на помощь США Израилю.
Опасения более широкой войны
Сейчас ситуация очень напряженная: существует значительный риск перерастания локального конфликта в широкую войну с участием США и Израиля, с реальными угрозами третьей мировой.
Американские чиновники отмечают, что если США нанесут удар по Фордо, то Иран почти наверняка ответит через свои прокси-силы - хуситов, а также боевиков в Ираке и Сирии. Удар может также спровоцировать минирование Ормузского пролива, что поставит под угрозу движение американских военных кораблей в Персидском заливе.
Войска США в повышенной боевой готовности
Более 40 000 американских военных дислоцированы в ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании. Все базы уже переведены в режим повышенной готовности к атакам.
Американские военные могут обеспечить
воздушное прикрытие для израильских сил;
осуществить самостоятельный удар бомбардировщиками B-2 с ракетами большой проницаемости.
Иран подтверждает намерения атаковать базы США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ответственность за возможную эскалацию несет Израиль и его партнеры. По его словам, Иран не позволит навязать свою волю извне.
Двое иранских чиновников подтвердили, что Тегеран будет атаковать американские объекты - сначала в Ираке, затем по всему региону, в частности в арабских государствах.
Удар по Фордо: риски и последствия
По оценкам США, в случае атаки на Фордо Иран может ускорить работу над ядерным оружием. Некоторые американские чиновники убеждены, что израильская кампания может окончательно убедить Тегеран в необходимости создать ядерный арсенал в качестве сдерживания.
Окно для дипломатии еще не закрыто
Директор программы Ближнего Востока аналитического центра Defense Priorities Розмари Келаник предостерегает от втягивания США в полномасштабную войну:
«Никогда не поздно не начинать войну. Участие США только повысит вероятность того, что Иран создаст ядерное оружие», - заявила она.
Трамп и конфликт на Ближнем Востоке
Пока не понятно до конца, присоединятся ли США к ударам Израиля против Исламской Республики, но Трамп заявил, что «мы» контролируем небо над Ираном. Однако в своем заявлении он так и не объяснил, кто именно кроется под словом «мы».
Впервые о том, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном, Трамп говорил через два дня после обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, а именно 15 июня.
До этого же государственный секретарь США Марко Рубио сообщал, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана, а также отметил, что Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.
Издание Axios также сообщило, что американский президент созвал свою команду по национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.