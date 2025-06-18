Анекдот о плохом танцоре Лукашенко Артем Синицын, «Салідарнасць»

18.06.2025, 8:27

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Пациент скорее мертв, чем жив.

Лукашенко в очередной раз заявил, что в сельском хозяйстве не хватает дисциплины. А посему он решил поэкспериментировать с кадрами.

В связи с этим мы решили провести свой собственный эксперимент — рассказать об очередной инициативе, а также о происходящем в секторе в целом с помощью отсылок к известным анекдотам, старым кинокомедиям и крылатым фразам.

Суть нового эксперимента правителя в том, чтобы на посты председателей облисполкомов назначать не аграриев, а специалистов из других сфер.

Лукашенко обратил внимание, что нынешний состав глав областей уже наполовину обновлен за счет чиновников из силовых структур, руководителей из энергетического сектора.

Сложно понять, почему именно несведущие в сельском хозяйстве функционеры смогут поднять дисциплину лучше, чем профильные специалисты.

Тут на ум и приходит известный анекдот о перестановке кроватей в борделе. И что-то подсказывает, что новые назначенцы в реальной жизни выступают в роли мебели.

Но Лукашенко не стесняется лишний раз выступить в роли танцора, которому мешает трудовая дисциплина. Вот только его речи расшифровывать с каждым разом все сложнее:

«Специалистов у нас много. Пока хромает организация. Посмотрим, что из этого кадрового эксперимента получится. Но не хватает дисциплины. Все делаем правильно. Но иногда делаем медленно, а иногда не делаем вообще. Исполнительская дисциплина — вопрос номер один».

Впрочем, правитель уже не первый год проводит свои совещания в режиме «Пойди туда – не знаю куда». Как с той же картошкой.

То говорит белорусам не есть ее каждый день, то через пару дней едва не умоляет «хотя бы по две бороздки высаживать».

И кому из них двоих верить: диетологу или огороднику-любителю?

Тем временем ситуация в сельском хозяйстве в целом напоминает строки из песни в известной советской кинокомедии: «Крокодил не ловится (скот дохнет тысячами), не растет кокос (и бульбе что-то нездоровится)».

И тут бы закончить анекдотом про пациента, который нуждается в уходе врача (чем быстрее врач уйдет, тем лучше для больного), но все выглядит так, что пациент скорее мертв, чем жив.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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