«Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли 18.06.2025, 8:29

Второй год подряд.

«Флорида» победила в шестом матче финальной серии НХЛ «Эдмонтон» и защитила титул обладателей Кубка Стэнли, пишет betnews.by.

Сезон завершился на домашней площадке флоридцев — как и год назад, когда для успеха в противостоянии с «нефтяниками», правда, им потребовалось семь игр.

Флорида — Эдмонтон — 5:1 (Рейнхарт, 4:36, 37:31, 53:26-п/в, 54:55-п/в, Ткачук, 19:13; Подколзин, 55:18).

Итог серии — 4-2.

Героем заключительного поединка стал Сэм Рейнхарт. Он оформил покер, при этом дважды поразив уже пустой створ, когда соперник предпринимал попытку отыграться и менял вратаря на шестого полевого хоккеиста.

Однако обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой самому ценному игроку плей-офф — стал не он, а Сэм Беннетт. 28-летний канадец набирал результативные очки в каждом из пяти предыдущих матчей серии, а всего на его счету 22 (15+7) балла в 23 поединках завершившегося проценты плей-офф. В последней игре Беннетт, что любопытно, заработал единственное удаление хозяев.

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