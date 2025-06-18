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Зеленский досрочно завершает визит в Канаду

  • 18.06.2025, 8:31
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Зеленский досрочно завершает визит в Канаду

Запланированная пресс-конференция в Калгари отменена.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершает свой визит в Канаду после ночного массированного обстрела Киева, который произошел 17 июня.

Об этом сообщает CBC News.

Источники в украинской делегации сообщили изданию, что глава государства вернется в Киев сразу после завершения переговоров в Кананаскисе. При этом запланированная пресс-конференция в Калгари отменена.

Еще одной причиной сокращения визита стало решение президента США Дональда Трампа не участвовать во вторничной части программы.

Саммит G7 в Канаде

16 июня в канадской провинции Альберта начался саммит G7 с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, ЕС и Великобритании. Основными темами стали война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит из-за роста напряженности на Ближнем Востоке.

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