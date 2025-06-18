«Сами компании, похоже, еще об этом не знают» 18.06.2025, 8:36

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В Беларуси — новые утечки данных.

Директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев рассказал об очередных утечках данных в Беларуси, о которых пока не знают даже сами компании, передает «Зеркало» со ссылкой на БелТА.

По словам Андрея Гаева, количество утечек данных в нашей стране за последние годы снизилось, однако «обольщаться не стоит».

— Буквально на прошлой неделе мы получили информацию об имевших место утечках личных данных. Сами компании, похоже, еще об этом не знают. Признаки произошедшего свидетельствуют, что утечки произошли через уполномоченных лиц данных организаций, — сказал директор центра.

Он уточнил, что утечка произошла в компаниях, занимающихся организацией видеонаблюдения, а также строительным рынком. Сейчас проводятся необходимые мероприятия. Первые сведения, которые удалось собрать по данным инцидентам, говорят о том, что совершенно не были организованы технические и многие другие меры.

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