США дали Ирану 48 часов 18.06.2025, 8:44

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Трамп рассматривают возможность принять участие в боевых действиях.

Американские военные могут присоединиться к операции Израиля против Ирана в ближайшие 24–48 часов, сообщили ABC News участники совещания президента США Дональда Трампа с советниками по национальной безопасности в Белом доме. По их словам, по истечении указанного срока станет понятно, имеет ли ситуация дипломатическое решение или же США придется прибегнуть к военным действиям. Высокопоставленный источник CNN в американской администрации подтвердил, что Трамп рассматривают возможность принять участие в боевых действиях.

По данным собеседников The Jerusalem Post, знакомых с внутренними дискуссиями в Белом доме, если (США присоединятся к военной операции https://charter97.org/ru/news/2025/6/18/644812/), целью американских войск станет завод по обогащению урана в Фордо. При этом высокопоставленные израильские источники издания считают, что Трамп уже принял решение и США нанесут удар по Ирану, если тот откажется от сделки, которая включает в себя ликвидацию его ядерной программы. В то же время, как отметила репортер телеканала CBS News в Белом доме Сара Кук, среди советников Трампа «нет единства» по иранскому вопросу. По словам источников ABC News, в Вашингтоне полагают, что им удастся вернуть Тегеран за стол переговоров и вынудить подписать соглашения с полным отказом от обогащения урана.

В случае согласия Ирана встреча на высоком уровне с участием спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и вице-президента Джей Ди Вэнса может пройти уже на этой неделе, уточняет ABC News. При этом Трамп накануне опубликовал в Truth Social серию постов, в которых назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от страны безоговорочной капитуляции. Одновременно с этим, по данным New York Times, американские войска, размещенные на базах по всему Ближнему Востоку, были приведены в состояние повышенной боевой готовности. В общей сложности в регионе находятся более 40 тыс. американских военнослужащих.

До этого США и Иран провели пять раундов непрямых переговоров через посредничество Омана, чтобы урегулировать вопросы, связанные с ядерной программой Тегерана. Шестой раунд переговоров, запланированный на 15 июня в Маскате, был отменен после атаки Израиля на Иран.

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