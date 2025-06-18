Главный рупор российской пропаганды пошел против Путина
- 18.06.2025, 9:10
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В эфире неожиданно прозвучал откровенный диагноз.
В прямом эфире одного из главных рупоров российской пропаганды телеканала «Царьград» прозвучало заявление, которое еще недавно показалось бы невозможным: российская экономика стремительно погружается в системный кризис.
Об этом сообщает Dialog.UA.
Громкое заявление фактически стало революционным признанием: страна стремительно движется к дефолтам, неплатежам и технологической деградации, и причина не только в санкциях.
Ведущий «Царьграда» был на удивление жесток и откровенен. «Крупнейшие российские компании оказались под угрозой банкротств… Причина — это долговая нагрузка, которая за 2024 год выросла до уровня, при котором даже устойчивые бизнесы начинают захлебываться», — рассказал пропагандист.
Он винит в случившемся не только войну и санкции, но и действия режима, а точнее, предельно высокую ключевую ставку.
«Происходит удушение реального сектора. Компании из-за безвыходности либо вынуждены брать кредит под грабительский процент, либо откладывают инвестиции, сокращают оборот, или же просто замораживают свою деятельность. Речь уже не о малом или среднем бизнесе, под угрозой системообразующие компании, те самые, которые составляют опорный каркас нашей экономики… Что дальше, если не снизить ключевую ставку? Ответ очевиден: это дефолт, это кризис неплатежей, это технологическая деградация, ведь инвестиции отсутствуют и заморозка инвестпроектов… Главное — это эффект домино. Если «крупняк» начнет валиться, то посыплется и вся вертикаль экономики», — предупредил российский «Царьград».
С его слов, кризис, который сейчас обрушивается на Россию, в значительной степени является виной российских властей.
«Не спасают даже бюджетные субсидии, потому что в казне нет денег, чтобы помочь всем отраслям, которые одной ногой уже находятся в полноценном кризисе. Если не будет разворота в монетарной политике в ближайшее время, мы получим даже не стагнацию, а самую настоящую затяжную рецессию», — констатировал кремлевский пропагандист.