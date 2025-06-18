Фицо разошелся с Орбаном 18.06.2025, 9:21

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Почему словацкий премьер заговорил о членстве Украины в ЕС?

Глава правительства Словакии Роберт Фицо неожиданно выразил поддержку членству Украины в ЕС.

Он заверил, что членство Украины в ЕС принесет значительно больше возможностей, чем негативных последствий.

Что стоит за этими заявлениями словацкого премьера? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к украинскому политологу, профессору Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петру Олещуку:

— Сложно сказать о конкретной мотивации, но думаю, что это какие-то очередные политические игры. Мы видим, что Фицо в этом плане разошелся с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который недавно заявил, что не должно быть членства Украины в ЕС. Более того, начал довольно агрессивную кампанию против членства Украины в Евросоюзе.

Депутаты от партии Орбана даже записывают ролики, в которых обвиняют Украину в том, что ее вступление в ЕС будет означать «торговлю людьми» и тому подобные ужасы. На этом фоне, конечно, позиция Фицо выглядит интересно, но я думаю, что на самом деле Фицо просто сейчас тактически не хочет каким-то образом ввязываться в этот конфликт. Возможно, его больше интересуют сейчас какие-то преференции или средства от ЕС.

Тут вопрос в том, что на данном этапе согласие Фицо не настолько принципиально. Я думаю, что он планирует наиболее серьезную борьбу на отрезке, когда встанет вопрос уже непосредственно о ратификации членства Украины в ЕС. Фицо банально тянет время, не желая открыто конфликтовать с Еврокомиссией и прочими европейскими структурами.

Таким образом, возможно, он хочет добиться каких-то компромиссов в вопросах о поставках российского газа. Он показывает, что, смотрите, я занимаю конструктивную позицию, давайте теперь проявите конструктивизм по отношению ко мне. В целом, Фицо непостоянный, он частно делает прямо противоположные друг другу заявления.

Не исключено, что Фицо еще 10 раз поменяет свою позицию.

— Когда Украину могут принять в ЕС?

— Вопрос сложный. Мы видим, что очередные ультиматумы России требуют исключить членство Украины в Европейском союзе.

При этом, был ряд заявлений от представителей Европейского союза о том, что до 2030-го года Украина должна в ЕС вступить. Многими европейскими политиками гипотетическое восстановление Украины привязывается к членству Украины в Европейском союзе.

Тем не менее мы прекрасно понимаем, что ряд стран будут это блокировать. Причем далеко не только те страны, которые сейчас на первом плане об этом заявляют. Думаю, что там вылезет еще много других проблем со странами, которые сейчас выглядят в этом плане неочевидно. В частности, избранный президент Польши заявил, что он против членства Украины в Европейском союзе на данном этапе.

— Каких неожиданных союзников может найти Украина на пути в ЕС?

— Сложно сказать. Думаю, тут изменений не будет, но это страны Балтии, Скандинавии. Возможно, правительство канцлера Германии Фридриха Мерца будет более положительно настроено, и Германия может стать важным союзником.

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