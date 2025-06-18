«Три часа в окружении гепардов стоили своих $400» 18.06.2025, 9:49

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Фото: Onliner

Белорусы рассказали о своих адреналиновых путешествиях.

Кто-то мечтает об идеальном отпуске с шезлонгом, коктейлем и ровным загаром. Но самый яркий отдых, по мнению героев этого материала, тот, где мурашки по коже, а сердце колотится от восторга и легкого страха.

«Онлайнер» собрал истории белорусов, которые плавали в полной темноте среди подводных пещер, гоняли по Сахаре на багги, катались по диким склонам Японии и проводили часы рядом с хищниками. Так что если и ваше сердце давно просит приключений, то берите на заметку. Главная опасность: после такого пляжный all inclusive и европейские прогулки могут показаться слишком скучными.

«Единственным источником света был фонарик на моей маске»

В 2007 году Дмитрий работал фотографом на круизных лайнерах. Говорит, что хоть работа и была интересная, но все же куда более запоминающимися становились моменты, когда во время остановок удавалось выйти на берег в какой-нибудь новой экзотической стране. Длительные высадки порой даже давали членам экипажа возможность отправиться в небольшой тур по окрестностям. Примерно в то же время Дмитрий всерьез увлекся подводным плаванием и получил сертификат дайвера.

Во время одного из выходов на берег в Мексике белорус записался в тур по погружению в сенот Чикин Ха. Этот природный колодец расположен примерно в 25 километрах от курорта Плайя-дель-Кармен и является частью разветвленной системы подводных пещер протяженностью около 10 километров. Эти пещеры, созданные тысячелетиями естественной эрозии известняковых пород, часто называют одним из самых удивительных природных лабиринтов на планете. Мрачная деталь: дно сенота, вероятно, чуть ли не целиком покрыто человеческими останками, поскольку майя на протяжении сотен лет бросали в воду жертв, предназначавшихся местному богу дождя.

— Погружение в пещеру — это нечто совершенно иное, чем дайвинг в открытой воде. Нас сразу предупредили: людям с клаустрофобией лучше отказаться. Я понял почему, как только мы вошли в узкие темные туннели, где единственным источником света был фонарик на твоей маске.

Вода в пещере была кристально чистой и пресной. Свет фонарика выхватывал из темноты плиты, которым миллионы лет. Мы плыли по узким туннелям, стараясь сохранять нейтральную плавучесть — это важно, потому что любое отклонение вверх или вниз означало либо удар о потолок пещеры, либо поднятие мути со дна.

Мужчина вспоминает, что самые незабываемые ощущения получил тогда, когда пришлось выключить фонарик. В этот момент наступает абсолютная тьма — без единого блика. Только впереди, где-то в глубине пещеры видны маленькие светящиеся «зайчики» — отражения фонариков напарников и инструктора. Они как маяки в пустоте, единственная связь с внешним миром. Для Дмитрия это было одновременно и тревожно, и завораживающе.

— В глубине сенота встречаются удивительные природные объекты. Один из них — так называемый треугольник — гигантский камень, застрявший между стенками пещеры. Кажется, будто он подпирает скалу. А еще сиамские собаки — известковые образования, которые напоминают сторожевых псов. Если у вас выраженная парейдолия (зрительная иллюзия, при которой человек видит лица и фигуры в неодушевленных объектах или узорах. — Прим. Onlíner), то сможете разглядеть там много интересного.

Дмитрий отдельно выделяет в сеноте галоклиновую зону — место, где встречаются два слоя воды: пресная и соленая. Эти слои не смешиваются, и при пересечении этой границы создается визуальный эффект «плавящегося воздуха»: картинка будто дрожит, как в жаркий день над раскаленным асфальтом.

— Когда ты плывешь через галоклин, кажется, что видимость искажается, как в замедленной съемке. Это вызывает почти галлюциногенный эффект и дезориентирует, особенно при первом погружении.

Когда Дмитрий поднялся на поверхность, то почувствовал себя персонажем приключенческих фильмов вроде «Индианы Джонса»: все произошедшее казалось чем-то нереальным и даже магическим.

— Погружение в сенот Чикин Ха стало для меня не просто экстремальным туром, а настоящим откровением. Это был опыт не только физический, но и ментальный — как путешествие внутрь себя. Покой, тишина, древние формы жизни, застывшие в камне, и ощущение времени, которое здесь течет иначе. Иногда, чтобы по-настоящему увидеть мир, нужно погрузиться в самую его глубину — в прямом и переносном смысле.

«В Японии получилась отличная смесь экстрима и комфорта»

Денис — бывалый сноубордист, откатал уже целых 27 сезонов. Примерно семь лет назад белорус открыл для себя фрирайд, под который теперь частенько подстраивает путешествия по миру. Если простыми словами, это тот же сноубординг, только катаются любители подобного экстрима не по оборудованным горнолыжным трассам, а по дикому ландшафту и часто свежевыпавшему глубокому снегу.

— Вообще, сейчас фрирайд считается самой топовой любительской категорией в «горнолыжке». На трассах, конечно, хватает больших соревнований, но больше всего просмотров собирают именно катания фрирайдеров.

Спрашиваем, насколько рискованными можно считать подобные покатушки за пределами горнолыжных курортов: в голове сразу всплывают опасные кульбиты, предательски оказывающиеся под доской камни и возникающие на пути из ниоткуда деревья — как в старых компьютерных мини-играх. Денис же в ответ философски замечает, мол, вся наша жизнь, если так прикинуть, связана с определенным риском: какую сферу ни возьми, везде найдется печальная статистика. Трагедии во время фрирайда тоже случаются, и в основном они связаны со сходом лавин. Поэтому обучение катанию вне трасс, кроме прочего, включает в себя работу с лавинообразным рельефом.

— Это все-таки не та история, что ты едешь куда глаза глядят. Фрирайдеры тоже продумывают маршруты, используют противолавинное снаряжение, работают в команде. Если все это учитывать, то фрирайд не будет опасным занятием — максимум на первых порах будешь падать в слишком глубокий снег, из которого тяжеловато выкапываться самостоятельно.

Самый свежий опыт фрирайда у Дениса был в Японии. Страна восходящего солнца — явно не то место, которое в первую очередь ассоциируется с горнолыжным экстримом, но наш собеседник уверяет, что более крутого места для фрирайда, чем северный остров Хоккайдо, в мире не найти — в первую очередь из-за специфического снега, который приходит со стороны океана.

— Узнав об этом, мы с товарищем еще до ковида устроили, скажем так, ознакомительное путешествие на Хоккайдо. А уже в этом году наконец приехали с целью полноценно покатать фрирайд.

Поездка получилась миксом «горнолыжки» и знакомства с местной культурой. В основном же все туристы ездят в Токио, а мы увидели немного другую Японию. Маленькие городки на острове больше похожи на американские, при этом в супермаркетах огромный выбор чисто японских морепродуктов, на каждом шагу какие-то необычные вещи. Сами японцы чем-то похожи на белорусов, ну и в целом кругом всегда очень спокойно и чисто. В сочетании с фрирайдом получается отличная контрастная смесь экстрима и комфорта.

«Три часа провела в окружении диких кошек»

Два с половиной года назад Ольга уже становилась героиней одного из наших материалов — в связи с совсем другим, далеким от экстремальных развлечений (хотя это как посмотреть) поводом: белоруска завела у себя в квартире скунса. Оказалось, что гештальт в виде близкого знакомства с экзотическими хищниками этим не закрылся. Прошлым летом девушка побывала в частном питомнике в ОАЭ, где можно свободно контактировать с гепардами, рысями, тиграми и белыми львами.

— Идея попробовать что-то подобное — встречу с большими дикими кошками в духе контактного зоопарка — зрела очень давно. Я была подписана на Instagram одного места в Африке, где такое возможно, и думала, что однажды, может быть, туда попаду.

В итоге абсолютно случайно узнала, что похожий питомник есть и в Эмиратах, примерно в 50 километрах от Дубая: нашла его через девушку, которая организовывала там съемки рекламы. Как только узнала у нее контакты и расположение, сразу же поехала.

За возможность почувствовать себя Джо Экзотиком из сериала Netflix «Король тигров» пришлось отдать целых $400. В компании диких кошек можно было провести сколько угодно времени. Страшно, по словам девушки, не было: восторг перекрывал все опасения. А гостью в леопардовом платье животные, видимо, приняли за свою и сами тоже не волновались.

— Один тигренок, правда, немного цапнул за руку. Остался синяк, но это не страшно. Всего в питомнике живет около 15 животных. Провела я с ними часа три, и своих денег такое развлечение однозначно стоило. Все-таки не так уж много мест на планете, где можно устроить себе подобное.

«Гонишь под 80 км/ч посреди ничего»

Сергей — сооснователь и директор Fresh Adventures — туристической компании, которая уже 10 лет создает необычные авторские маршруты по всему миру. В общем, в насыщенных адреналином путешествиях мужчина толк точно знает. Одно из самых эмоционально напряженных, а потому запомнившихся — поездка в Марокко. Красоты старого Марракеша, расслабленный отдых на берегу океана и вот это вот все. А где-то между — заезд на багги по Сахаре.

— Маршрут пролегал по самым отдаленным частям пустыни, где раньше проходило ралли «Дакар». Скорости достаточно быстрые: гонишь под 80 км/ч посреди ничего. Иногда встречаются поселения берберов, дикие верблюды, ущелья, высохшие реки. Поскольку все это затевается не ради спортивного состязания, а только ради драйва и адреналина, у тебя просто есть точки, где нужно проехать, чтобы увидеть как можно больше разных ландшафтов — от каменистой части Сахары до песчаных дюн.

В группе Сергея было 11 багги по одному человеку в каждом. Ночевали в основном в шатрах, хотя и небольшие отели по дороге тоже встречались. Заправляться посреди песков негде, а запас топлива на всех с собой не возьмешь. Поэтому приходилось рассчитывать маршрут так, чтобы получалось заскакивать к бедуинам, которые приторговывают бензином из канистр.

— Экстрим в такой экспедиции во всем. Багги может перевернуться, если, например, не рассчитаешь скорость при входе в поворот. Можешь при заезде на высокую дюну перелететь через нее, а там обрыв — багги просто будет кувыркаться, как игрушечная машинка. Еще в радиатор или двигатель может попасть камень, что тоже приведет к поломке. Самое частое — это прокол шины. У нас группа была достаточно активная — в итоге уже в первый день перебили больше половины колес.

Затем вообще навалилось все и сразу. В одном из багги пробило радиатор — он начал очень быстро перегреваться. И вот с этой поломанной машиной мы попали в песчаную бурю. Ничего не было видно даже на расстоянии двух метров. Везде пыль, песок — не помогает ни маска, ни очки. В таких условиях мы пытались починить машину, но ничего не вышло — пришлось цеплять на буксир и везти сквозь беспросветную пылищу.

Понятно, что у нас собой был спутниковый телефон (обычной связи в Сахаре нет), договоренности с местными властями, возможность эвакуироваться на вертолете — но это все потраченное время, деньги и испорченное настроение.

Сергей вспоминает, что и без того напряженный путь в экстремальных условиях осложнило и то, что не на всех багги был установлен GPS. А без него потеряться во время бури очень легко, поскольку не видно даже впереди идущую машину. Но и на этом приключения не закончились: команда Сергея не успела вовремя добраться к месту ночевки и в темноте попала прямо на дюны. В итоге отправили только один багги на разведку, а там уже кое-как проложили путь остальным.

— Безусловно, несмотря на все эти сложности, хотелось бы еще не раз повторить подобное. Вообще, всевозможные заезды на багги, квадроциклах, мотоциклах — моя страсть. Это всегда гарантированное приключение, особенно когда у тебя впереди неизвестность. Каждый пройденный участок — маленькая победа.

Зато потом, после всех совместно решенных проблем, переворотов, сломанных и отремонтированных багги, когда вы сидите у костра под звездным небом — это и есть та самая жизнь в моменте.

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