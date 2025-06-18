NI: Худший враг российского флота — он сам 1 18.06.2025, 9:45

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Моряков Черноморского флота подозревают в умышленной порче подлодок.

На фоне затяжной войны в Украине и растущего недовольства в армии, в российском Черноморском флоте назревает тревожная ситуация: офицеров подозревают в саботаже собственных субмарин, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По сообщениям российского Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», участившиеся поломки подводных лодок не связаны с ударами ВСУ, а могут быть делом рук самих российских моряков.

Проблемы, включая поломки редукторов и повреждения механизмов смазки, демонстрируют признаки внешнего вмешательства. В числе подозреваемых — младшие офицеры, недавно переведенные на службу в подводный флот, базирующийся в Новороссийске.

Хотя конкретные лодки не названы, известно, что в Черном море Россия использует четыре субмарины проектов 636 «Варшавянка» и 722 (модернизированный «Варшавянка»), вооруженные крылатыми ракетами «Калибр».

Это не первый случай подозрений в подрыве боеспособности флота изнутри. В 2023 году ФСБ задержала матроса Черноморского флота, планировавшего взрыв на военном корабле по заданию украинских спецслужб.

Исторически Черноморский флот России уже сталкивался с мятежами: в 1905 году восстание на броненосце «Потемкин» стало символом сопротивления царизму, а в 1917-м флот бунтовал из-за усталости от войны и недоверия к власти.

На фоне военных неудач — включая уничтожение флагмана «Москва» и отступление из Севастополя — история, возможно, повторяется. Только на этот раз угрозой могут стать не пушки, а высокоточные ракеты.

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