Пашинян ударил по кремлевскому клану в Армении 18.06.2025, 10:03

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Спецназ появился у ворот пророссийского олигарха.

Армения оказалась в эпицентре нового политического кризиса. В столице страны прошли обыски и задержания, затронувшие близкого к Кремлю олигарха. Сайт Dialog.UA разбирался в деталях.

В центре событий Самвел Карапетян — глава строительного холдинга «Ташир», чье имя неразрывно связано с российским влиянием.

Согласно сообщениям армянских СМИ, в доме Карапетяна в Ереване 17 июня работали спецподразделения полиции.

Официальный представитель МВД подтвердил, что в ходе спецоперации задержано не менее двадцати человек, в том числе, сам олигарх.

Что стоит за столь внезапной активностью силовиков, официально не раскрывается. Однако кремлевская пропаганда утверждает, что обыски якобы стали прямым следствием публичного конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью, в защиту которой недавно выступил Карапетян.

С конца мая Пашинян неоднократно выступал с критикой в адрес ААЦ, обвиняя ее лидера, католикоса Гарегина II, в нарушении монашеских обетов и требуя его отставки. Карапетян открыто встал на защиту церкви.

«Небольшая группа людей решила переписать нашу тысячелетнюю историю. Если политики не смогут защитить церковь, мы сделаем это сами», — заявил кремлевский олигарх.

Эти слова прозвучали как прямая угроза. Дело в том, что Карапетян — не просто бизнесмен. Он — один из самых близких Кремлю армянских предпринимателей, построивший империю в России и тесно связанный с российскими властями. Его состояние Forbes оценивает в 3,2 миллиарда долларов, а в рейтинге российских миллиардеров он занимает 44-е место.

Премьер-министр Армении, реагируя на ситуацию, опубликовал вызывающее послание. «Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту», — написал Пашинян.

Резонанс от действий армянских властей не заставил себя ждать. На ситуацию отреагировала главный рупор кремлевской пропаганды Маргарита Симоньян. В Telegram она назвала действия Пашиняна провокацией и не скрывала угроз: «Раздухарился, как бессмертный. Смотри-ка, как бы тебе самому не оказаться с чем-нибудь очень неприятным во рту», — написала она.

Карапетян, будучи уроженцем Армении, всегда подчеркивал свою лояльность Москве и лично Владимиру Путину, оставаясь важной фигурой в неофициальной вертикали российского влияния на Кавказе. Для Москвы его арест — удар по самой системе влияния, которая выстраивалась в регионе десятилетиями.

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