Как быстро разжечь гриль: простой способ с салфетками и маслом
- 18.06.2025, 10:09
Во время летнего отдыха не придется тратить много времени на разжигание огня.
Лето у многих ассоциируется с шашлыками и барбекю на природе. Но иногда во время подготовки к пикнику с мясом и овощами на гриле компания забывает взять средство для разжигания.
Однако «Главред» выяснил, что его легко можно заменить обычными бумажными салфетками и растительным маслом. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.
По ее словам, для начала нужно скрутить салфетки по спирали, выложить на уголь и щедро полить их маслом. Далее остается поджечь все и ждать примерно 20 минут.
В результате, после отведенного времени, любимое мясо и овощи можно будет быстро приготовить на гриле, при этом не используют никакой химии.