Как быстро разжечь гриль: простой способ с салфетками и маслом 18.06.2025, 10:09

Во время летнего отдыха не придется тратить много времени на разжигание огня.

Лето у многих ассоциируется с шашлыками и барбекю на природе. Но иногда во время подготовки к пикнику с мясом и овощами на гриле компания забывает взять средство для разжигания.

Однако «Главред» выяснил, что его легко можно заменить обычными бумажными салфетками и растительным маслом. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

По ее словам, для начала нужно скрутить салфетки по спирали, выложить на уголь и щедро полить их маслом. Далее остается поджечь все и ждать примерно 20 минут.

В результате, после отведенного времени, любимое мясо и овощи можно будет быстро приготовить на гриле, при этом не используют никакой химии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com