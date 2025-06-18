закрыть
18 июня 2025, среда, 10:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как быстро разжечь гриль: простой способ с салфетками и маслом

  • 18.06.2025, 10:09
Как быстро разжечь гриль: простой способ с салфетками и маслом

Во время летнего отдыха не придется тратить много времени на разжигание огня.

Лето у многих ассоциируется с шашлыками и барбекю на природе. Но иногда во время подготовки к пикнику с мясом и овощами на гриле компания забывает взять средство для разжигания.

Однако «Главред» выяснил, что его легко можно заменить обычными бумажными салфетками и растительным маслом. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

По ее словам, для начала нужно скрутить салфетки по спирали, выложить на уголь и щедро полить их маслом. Далее остается поджечь все и ждать примерно 20 минут.

В результате, после отведенного времени, любимое мясо и овощи можно будет быстро приготовить на гриле, при этом не используют никакой химии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип