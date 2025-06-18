«Россия будет ослаблена» 18.06.2025, 10:11

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Как поражение Ирана повлияет на Путина?

Какие результаты военной операции Израиля против Ирана можно назвать сегодня? Почему президент США Дональд Трамп добивается сделки с Тегераном? Повлияет ли поражение режима аятолл на Путина?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Во-первых, эта операция проходит успешно в том смысле, что Израиль, по сути, сейчас полностью контролирует воздушное пространство. Противовоздушная оборона у Ирана, похоже, практически отсутствует. Израиль очень долго и тщательно готовился к этой операции, он точно знал, где находятся ключевые объекты иранской ядерной программы.

Многое из этих объектов Израиль уничтожил уже в первые три дня. Мне кажется, что эта операция завершится успешно даже в том случае, если США не присоединятся к ней. Хотя пока неясно, произойдет ли это. Но в любом случае, речь идет о такой операции, которая войдет в учебники военного искусства и будет изучаться многими армиями мира.

Важно также отметить политический аспект. С одной стороны, Израиль долго готовился к противостоянию с Ираном, но конкретное решение об атаке было принято именно после публикации отчета Международного агентства по атомной энергии, в котором говорилось, что Тегеран фактически перестал соблюдать установленные требования.

Необходимо учитывать, что Иран — это государство, чья основная внешнеполитическая идея это — уничтожение еврейского государства. Поэтому у Израиля просто не было другого выхода, кроме как пойти на такую конфронтацию. Потому что международная система, как она существует сейчас, не способна сдержать амбиции такого государства как Иран, которое открыто заявляет о желании уничтожить другое государство.

— Трамп настаивает на сделке, Израиль явно стремится довести дело до конца. Какой сценарий развития событий наиболее вероятен?

— Последние сообщения указывают на то, что Трамп все-таки склоняется к военному варианту решения вопроса. Хотя этот человек действительно трудно предсказуем — сложно понять, на каком варианте он окончательно остановится.

У него есть, конечно, какие-то определенные политические предпочтения более стабильного плана. Например, известно, что он неохотно идет на введение серьезных санкций против России и не стремится оказывать на нее сильное давление — это его характерная тактика. Что касается Ближнего Востока, здесь он, с одной стороны, поддерживает Израиль, но при этом предпочтительным вариантом для него является заключение мирной сделки.

Но заключить мир на данном этапе между Израилем и Ираном просто невозможно, потому что для Израиля это война за само существование, а для Ирана постоянные попытки уничтожения еврейского государства являются частью их стратегии. Поэтому, если говорить о возможном сценарии, я думаю, что Израиль будет продолжать свои военные действия и не станет подстраиваться под амбиции Дональда Трампа достичь какого-то мирного соглашения.

Вчера я смотрел выступление Биньямина Нетаньяху — он постоянно подчеркивал, что США поддерживают Израиль, что Дональд Трамп поддерживает Израиль, что это его личная позиция. Но никаких намеков на послабления в подходе Израиля, честно говоря, в этом выступлении я не заметил. То есть Израиль, мне кажется, будет действовать до конца, чтобы полностью ликвидировать угрозу со стороны Ирана.

— Будет ли поражение Ирана репетиционным ударом по Путину? Ведь в начале года пал еще один союзник Кремля на Ближнем Востоке — режим Асада.

— Россия будет ослаблена, ведь Иран является одним из ключевых союзников Москвы и входит в число государств, которые можно условно назвать «международными изгоями». Однако здесь есть осложняющий фактор — позиция Соединенных Штатов, точнее — самого Дональда Трампа. По его высказываниям и по конкретным шагам складывается впечатление, что он не настроен на поражение России.

Именно в этом вся проблема. Поддержка Украины, как известно, снизилась. А жестокая бомбардировка Украины, которая произошла на днях, показала, что с Путиным невозможно договориться ни о чем, что ограничило бы его планы в отношении Украины. Тем не менее Трамп постоянно ищет какие-то поводы и оправдания, чтобы не оказывать давление на Россию, не вводить новые санкции, ищет положительные моменты в своих отношениях с Путиным.

С одной стороны, возможное поражение Ирана, которое, как я думаю, все равно произойдет, объективно ослабит Россию и может помочь Украине. Но с другой стороны, подход у Трампа к российско-украинской войне совсем другой. Видно, что он отходит от той жесткой позиции, которую занимала администрация Джо Байдена. И такое изменение, к сожалению, не пойдет на пользу Украине.

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