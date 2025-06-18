ГАИ показала видео с опасными маневрами в Речицком районе
- 18.06.2025, 10:32
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Два водителя были лишены прав.
Госавтоинспекция опубликовала видео серьезных нарушений, за которые два водителя из Речицкого района были лишены водительских прав.
Первый инцидент зафиксировал видеорегистратор очевидца, который передал запись в ГАИ. На кадрах видно, как водитель совершает обгон прямо на пешеходном переходе.
Во втором случае нарушение зафиксировали камеры наружного наблюдения, подключенные к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности. На записи видно, как водитель грубо нарушает правила и едва не сбивает пешеходов, переходящих дорогу по зебре.
По итогам разбирательства оба водителя были лишены права управления транспортными средствами на семь месяцев. Кроме того, каждому назначен штраф в размере восьми базовых величин (336 рублей).