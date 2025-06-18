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ГАИ показала видео с опасными маневрами в Речицком районе

  • 18.06.2025, 10:32
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ГАИ показала видео с опасными маневрами в Речицком районе

Два водителя были лишены прав.

Госавтоинспекция опубликовала видео серьезных нарушений, за которые два водителя из Речицкого района были лишены водительских прав.

Первый инцидент зафиксировал видеорегистратор очевидца, который передал запись в ГАИ. На кадрах видно, как водитель совершает обгон прямо на пешеходном переходе.

Во втором случае нарушение зафиксировали камеры наружного наблюдения, подключенные к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности. На записи видно, как водитель грубо нарушает правила и едва не сбивает пешеходов, переходящих дорогу по зебре.

По итогам разбирательства оба водителя были лишены права управления транспортными средствами на семь месяцев. Кроме того, каждому назначен штраф в размере восьми базовых величин (336 рублей).

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