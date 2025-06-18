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Дети Киркорова срочно покинули Россию

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  • 18.06.2025, 10:30
  • 3,936
Дети Киркорова срочно покинули Россию

Дочь певца-путинста поделилась фото с американским флагом.

Дочь путиниста Филиппа Киркорова выехала из России, сообщает «Главред».

Как пишут российские СМИ, дочь Киркорова отправилась в такую «ненавистную» для властей РФ страну - США. Она поделилась фото с американским флагом и сделала подпись о том, что она теперь настоящая «American girl».

Рядом с ней находится также ее младший брат - Мартин. Скорее всего, дети отправились на каникулы или на очередную учебу. После того, как они не смогли остаться в Дубае и продолжать учится в частной школе из-за поведения, детей Киркорова вернули в Россию. И вот теперь дети отца-путиниста отправились в США.

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