NI: Военные США провели успешные испытания нового беспилотника снабжения 18.06.2025, 10:48

Фото: The National Interest

Автономный дрон доставляет критически важные грузы в сложных и опасных условиях.

Армия США продолжает внедрение передовых технологий, подтверждая успех нового беспилотного грузового дрона TRV-150, разработанного британской Malloy Aeronautics и распространяемого в США компанией SURVICE Engineering, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org.

Это электрический дрон вертикального взлета и посадки (eVTOL), предназначенный для автономной доставки критически важных грузов в сложных и опасных условиях.

TRV-150 способен перевозить до 68 кг — достаточно для доставки медикаментов, боеприпасов, запасных частей и даже крови. При полной загрузке дальность полета составляет около 16 км, при меньшей нагрузке — до 70 км. Дрон развивает скорость до 108 км/ч и может находиться в воздухе до 36 минут. Замена аккумуляторов быстрая, что позволяет оперативно возвращать устройство в строй.

TRV-150 оснащен системой распределенной электрической тяги и резервной электроникой, что обеспечивает безопасность даже при отказе одного из восьми пропеллеров. Компактная конструкция позволяет перевозить дрон одному человеку, а управление осуществляется как автономно по заранее заданным маршрутам, так и вручную — с помощью планшета или ноутбука, включая интеграцию с военными приложениями.

Во время тестов TRV-150 доставил 3D-печатную деталь для ремонта Humvee, а также медицинские грузы, включая реальную кровь, на передовые позиции. Его также испытывали в Арктике — в Финляндии и Норвегии — где он доказал свою надежность в экстремальных условиях.

TRV-150 — важный шаг к автоматизированной и устойчивой военной логистике, снижая риски и ускоряя доставку, не подвергая опасности персонал.

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