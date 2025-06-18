Израиль ударил по производству центрифуг для обогащения урана в Тегеране 18.06.2025, 10:56

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ЦАХАЛ раскрыл детали операции.

Израильские военные нанесли удары по производству центрифуг для обогащения урана в Тегеране, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как отметили в руководстве армии, с помощью выпуска новых центрифуг Иран стремился увеличить масштабы и скорость обогащения урана для создания ядерного оружия. Также за прошедшую ночь израильские военно-воздушные силы (ВВС) атаковали иранские предприятия, производящие сырье и компоненты для сборки ракет класса «земля—земля» и «земля—воздух». С помощью первых Иран наносит удары по территории Израиля, а вторые используются против израильских ВВС, уточнили в ЦАХАЛ.

До этого Израиль ударами с воздуха разрушил центрифуги для обогащения урана на иранском подземном заводе в Натанзе. По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, центрифуги могли быть выведены из строя в результате отключения электроэнергии и разрушения наземной части завода. Также повреждения после израильских ударов были зафиксированы на ядерном объекте в иранском Исфахане. Там разрушены четыре здания, отметил Гросси: центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана, завод по производству топлива для реакторов и предприятие по переработке тетрафторида урана. В то же время на месте завода по обогащению топлива в Фордо и на тяжеловодном реакторе в Хондаб, который находится в стадии строительства, повреждений не зафиксировано. АЭС в Бушере не была объектом недавних атак и не пострадала от них, как и исследовательский реактор в Тегеране.

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