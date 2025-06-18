«Иран должен быть окончательно побежден» 18.06.2025, 11:14

1,456

Трампу нравится быть победителем.

Станет ли американский президент Дональд Трамп классическим «ястребом»? Такой вопрос сайт Charter97.org задал известному украинскому политологу, главе Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Сегодня появился пост Трампа по Такеру Карлсону из-за его интервью со Стивом Бэнноном, идеологом трампизма и одним из идеологов MAGA (знаменитый лозунг «Make America Great Again»).

Проблема в том, что классические представители движения MAGA против военной активности США в других частях мира. И тут не важно — Европа, Украина, даже Ближний Восток, где, казалось бы, у США много своих стратегических интересов, в том числе и поддержка Израиля. Но MAGA против. «Не надо лезть никуда. Ни в Тайвань, ни в Украину, ни на Ближний Восток. Это не наша война», — вот их позиция.

Но это позиция MAGA, а позиция классических республиканцев совсем другая. Надо отстаивать интересы США. Иначе США будут выглядеть слабаками и лузерами, и это негативно отразится на международных позициях Америки. И мне кажется, Трамп это понимает.

И тут еще такой чисто психологический момент. Трамп выступает на стороне победителя. Вот если бы атака Израиля провалилась и была бы не такой успешной, Трамп бы активно выступал за переговоры.

Потому что Трамп — это не человек войны, он сторонник переговоров, каких-то мирных решений. Но ему нравится быть победителем. А тут успех Израиля, надо продемонстрировать, что этот успех достигнут благодаря США. Американцы должны быть великими. Должны показать свое величие, поэтому вот здесь Трамп становится на сторону Израиля. Хотя до этого Трамп сдерживал Израиль от военной атаки. Кроме того, думаю, что здесь сказывается тоже очень важный фактор — как Иран воспринимался и в администрации Трампа, и у республиканцев, в Сенате, в Конгрессе.

Это я знаю по многим свидетельствам и наших, и американских коллег. Даже в первые дни президентства Трампа, даже когда был переходной период, все говорили именно об Иране. Главный объект раздражения, недовольства — это Иран.

Тегеран считался главным врагом Америки. Китай — главный стратегический противник, главный конкурент, а вот главный враг и раздражитель — это Тегеран. Поэтому наказать Иран, разрушить Иран — это то, что очень нравится как раз таким классическим республиканцам.

Для них Иран — это символическая цель. Знаете, как в свое время говорили в Риме, «Карфаген должен быть разрушен». Перефразируют эту фразу для классических республиканцев «Иран должен быть окончательно побежден». Сейчас они видят, что для этого есть определенные шансы, и они хотят их реализовать на практике.

Похоже, что Трамп склоняется именно к этой позиции. Если удастся добиться победы над Ираном, то не исключаю, что это может воодушевить Трампа и, может быть, сделает его более решительным.

Кто знает, может быть, здесь будет некий положительный эффект и для Украины, и для, скажем так, усиления международной роли США. Потому что у Трампа явно доминировал изоляционизм. А вот теперь победа над Ираном, если она состоится, может изменить Трампа, добавить ему адреналина и создать мотивацию для усиления международной роли США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com