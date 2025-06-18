National Review: Золото привлекает внимание крупных инвесторов 1 18.06.2025, 11:21

Мировые запасы золота достигли исторического максимума с 1971 года.

На фоне обострения геополитической напряженности из-за войны между Израилем и Ираном крупные инвесторы ищут «тихие гавани» — в первую очередь золото. Его цена достигла $3,400 за унцию, что на 6% выше, чем месяцем ранее. Это рост продолжает тенденции 2024 года, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из причин роста цен на золото является колебание доллара США. Инвесторы все чаще выбирают альтернативные активы — золото и швейцарский франк. Последний укрепился на 11% по отношению к доллару, что вынуждает Центробанк Швейцарии рассматривать снижение процентной ставки до нуля.

Тем временем, золото стало более востребованным резервным активом среди центробанков, обогнав по значимости даже евро. Центральные банки Китая, Индии, Турции и Польши активно скупают золото, увеличив мировые запасы до уровня 36,000 тонн — максимум со времен Бреттон-Вудской системы.

ФРС США продолжает поддерживать мировую финансовую систему через долларовые своп-линии, предоставляя ликвидность другим центральным банкам. Эти инструменты оказались критически важными во время кризисов — от глобального финансового до пандемии. Однако при нынешней администрации США появляются мнения, что своп-линии могут быть ограничены или использоваться как инструмент политического давления.

Эксперты предупреждают: если США ослабят финансовые связи с союзниками, доллар может утратить статус глобальной резервной валюты.

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