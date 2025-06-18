Коллапс на границе: очередь на выезд из Беларуси в ЕС увеличилась 18.06.2025, 11:24

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Люди стоят сутками.

Въезда в Евросоюз со стороны Беларуси ожидают более 3000 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

По данным ведомства, по состоянию на 10.00 по минскому времени въезда в Латвию и Литву ожидают 1250 единиц грузового транспорта. Перед пунктом пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») фиксируется 480 грузовиков. Еще более 340 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом «Патерниеки» («Григоровщина»).

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») в очереди находятся 1745 авто и 25 автобусов.

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