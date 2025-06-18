The Telegraph: Китай отправляет в Иран таинственные самолеты 18.06.2025, 11:31

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Эксперты предположили, что может быть на борту.

Китай отправляет таинственные грузовые самолеты в Иран после израильских ударов, пишет The Telegraph.

За три дня по меньшей мере три китайских грузовых самолета совершили рейсы в Иран, несмотря на официальные заявления о пункте назначения в Люксембурге. Инцидент вызвал беспокойство из-за возможной военной помощи Тегерану на фоне обострения конфликта с Израилем.

После недавнего израильского удара по Ирану, Китай отправил в Исламскую Республику серию грузовых самолетов Boeing 747. По данным полетного мониторинга, самолеты вылетали из китайских городов, в частности Шанхая, пролетали через Центральную Азию и исчезали с радаров вблизи иранской границы. В планах полета указывалось, что их конечным пунктом является Люксембург, однако самолетов не зафиксировали в европейском воздушном пространстве.

Специалисты обеспокоены тем, что именно перевозили самолеты. Эксперты отмечают, что такие самолеты часто используются для транспортировки военной техники.

«Эти грузы не могут не вызывать большого интереса из-за ожидания, что Китай может что-то сделать, чтобы помочь Ирану», - отметила Андреа Гизелли, преподаватель из Университета Эксетера.

Китай и Иран являются стратегическими партнерами, которых объединяет общая оппозиция к глобальному влиянию США. Иран, как ключевой поставщик энергоносителей для Китая, в частности до двух миллионов баррелей нефти ежедневно, остается приоритетным партнером Пекина в регионе.

«Крах режима в Тегеране стал бы ударом по интересам Китая на Ближнем Востоке», - отметила Гизелли.

Несмотря на это, Пекин, вероятно, действует осторожно, чтобы не испортить отношения с США, особенно на фоне продолжающейся торговой войны.

Фирма Cargolux, которая эксплуатирует эти рейсы, отрицает использование иранского воздушного пространства, однако не предоставила информации о содержании груза. Поскольку манифесты таких грузов являются закрытыми, идентифицировать их содержание без независимой проверки пока невозможно.

Ранее Китай уже пытался поставлять оружие под видом гражданской продукции. В частности, европейская разведка перехватывала попытки передать компоненты дронов, замаскированные как детали для ветровых турбин. А в прошлом году расследование СМИ разоблачило схему с отправкой беспилотников в Ливию на миллиард долларов через сеть подставных компаний.

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