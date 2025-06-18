Белорусский специалист помог «Флориде» снова стать обладателем Кубка Стэнли 18.06.2025, 11:38

Олег Евенко

Он является директором европейского скаутинга клуба.

В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) и снова стала обладателем титула.

Напомним, что в штабе «Пантерз» с 2022 года работает 34-летний белорусский специалист Олег Евенко.

Он является директором европейского скаутинга клуба, пишет belarushockey.com.

В бытность хоккеистом Евенко играл за минское «Динамо», «Трактор» и «Спартак», а также защищал цвета сборной Беларуси на чемпионатах мира.

В США Евенко играл в АХЛ за «Адирондак Флэймз», «Кливленд Монстерз» и «Стоктон Хит».

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