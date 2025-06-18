Atlantic Council: Альтернатива переговорам — не победа России, а ее поражение
- 18.06.2025, 11:41
Путин не явно не хочет мира.
На фоне саммита G7 в Канаде Россия нанесла один из самых массированных ударов по Киеву с начала полномасштабного вторжения. Ночной обстрел 17 июня 2025 года затронул жилые кварталы столицы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Хотя атаки на украинскую столицу уже стали привычным элементом войны, выбор времени неслучаен: Путин регулярно приурочивает удары к международным саммитам, чтобы демонстративно бросить вызов Западу. Подобные действия уже происходили накануне саммита НАТО в 2023 году и во время визита генсека ООН в Киев в 2022-м.
Сигнал Кремля ясен: Россия не стремится к миру. Напротив, Москва ощущает слабость Запада и уверена в победе. Мирные инициативы США, включая призыв Дональда Трампа к прекращению огня, Украина поддержала еще три месяца назад. Россия — нет. Переговоры, инициированные Путиным, фактически саботируются: он сам на них не явился, а предложенные условия равнозначны капитуляции Киева. Москва требует от Украины отдать оккупированные территории, отказаться от союзов, разоружиться и русифицироваться.
Одновременно усиливаются атаки на украинские города, а на фронте начинается новое летнее наступление. Россия демонстрирует решимость продолжать войну до полного подчинения Украины.
Чтобы остановить Путина, западные лидеры должны дать понять, что альтернатива переговорам — это не победа России, а ее поражение. Для этого необходимы усиленные санкции, жесткое давление на страны, помогающие обходить ограничения, и значительное увеличение военной помощи Украине. Особый акцент должен быть сделан на дальнобойное вооружение и поддержку украинского ВПК.
Президент США Дональд Трамп уже выразил сомнение в целесообразности новых санкций, опасаясь затрат. Но если Путин победит в Украине, цена превысит все опасения президента Трампа.