Политика Amazon по возврату в офис вызвала неожиданный эффект
- 18.06.2025, 11:48
Сотрудники провели опрос.
Жесткая политика Amazon по возврату сотрудников в офис вызвала волну недовольства среди работников с инвалидностью. По меньшей мере два сотрудника подали жалобы в федеральные агентства — Комиссию по равным возможностям трудоустройства (EEOC) и Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB). Они утверждают, что Amazon нарушает Закон о защите инвалидов и права работников на коллективные действия, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Сотрудники заявляют, что компания отказывает в разумных послаблениях, в том числе в возможности работать удаленно. По их словам, Amazon применяет систему искусственного интеллекта для обработки запросов, что приводит к формальному и негибкому подходу, не учитывающему индивидуальные обстоятельства.
Опрос, проведенный сотрудниками, показал, что более 71% работников с инвалидностью сталкивались с отказами в предоставлении надлежащих условий труда, а половина — с враждебной рабочей атмосферой после раскрытия своего состояния.
Некоторые примеры: сотруднику после инсульта посоветовали переехать ближе к офису и пользоваться общественным транспортом, а другому — останавливаться на обочине оживленной трассы для разминки из-за хронической боли.
Amazon заявляет, что индивидуально подходит к каждому случаю и обеспечивает необходимые условия. Однако жалобы также касаются удаления сообщений из внутренних чатов и предупреждений за обсуждение политики компании, что может нарушать трудовые права.
На фоне растущей роли удаленной работы для людей с инвалидностью после пандемии, спор вокруг внутренней политики Amazon может повлиять на тысячи сотрудников и вызвать масштабное расследование со стороны регулирующих органов.