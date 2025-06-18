Политика Amazon по возврату в офис вызвала неожиданный эффект 18.06.2025, 11:48

Сотрудники провели опрос.

Жесткая политика Amazon по возврату сотрудников в офис вызвала волну недовольства среди работников с инвалидностью. По меньшей мере два сотрудника подали жалобы в федеральные агентства — Комиссию по равным возможностям трудоустройства (EEOC) и Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB). Они утверждают, что Amazon нарушает Закон о защите инвалидов и права работников на коллективные действия, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Сотрудники заявляют, что компания отказывает в разумных послаблениях, в том числе в возможности работать удаленно. По их словам, Amazon применяет систему искусственного интеллекта для обработки запросов, что приводит к формальному и негибкому подходу, не учитывающему индивидуальные обстоятельства.

Опрос, проведенный сотрудниками, показал, что более 71% работников с инвалидностью сталкивались с отказами в предоставлении надлежащих условий труда, а половина — с враждебной рабочей атмосферой после раскрытия своего состояния.

Некоторые примеры: сотруднику после инсульта посоветовали переехать ближе к офису и пользоваться общественным транспортом, а другому — останавливаться на обочине оживленной трассы для разминки из-за хронической боли.

Amazon заявляет, что индивидуально подходит к каждому случаю и обеспечивает необходимые условия. Однако жалобы также касаются удаления сообщений из внутренних чатов и предупреждений за обсуждение политики компании, что может нарушать трудовые права.

На фоне растущей роли удаленной работы для людей с инвалидностью после пандемии, спор вокруг внутренней политики Amazon может повлиять на тысячи сотрудников и вызвать масштабное расследование со стороны регулирующих органов.

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