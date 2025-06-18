США отложили введение «адских санкций» против России из-за военной операции против Ирана 18.06.2025, 13:08

Рассмотрение законопроекта перенесено на июль.

Сенат США отложил планы по введению «адских санкций» против России и ее торговых партнеров из-за военного конфликта между Израилем и Ираном, а также необходимости принять законопроект о масштабном снижении налогов, который предложил президент Дональд Трамп, сообщает Semafor.

Лидер республиканского большинство в сенате Джон Тьюн в разговоре с изданием заявил, что рассмотрение законопроекта о санкциях было отложено как минимум до июля. «Сейчас все внимание приковано к Израилю и Ирану», — отметил сенатор-республиканец Томми Табервилл.

Также задержка связана с тем, что авторы законопроекта сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль вынуждены его переработать. В частности, они собираются вывести из-под действия санкций тех покупателей российских энергоресурсов, кто помогает Украине.

Первоначальный вариант законопроекта предполагал введение США 500%-ных пошлин на импорт из стран, которые будут покупать российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и проч.

Однако это могло фактически отрезать США от некоторых крупнейших экономик, включая союзников в Европе, продолжающих закупать у России нефть, газ и ядерное топливо. Грэм в разговоре с Semafor отметил, что сенату «придется немного подождать», не указав конкретных сроков. «Сейчас ситуация с Ираном меняется… Но это не значит, что я забыл о России или Украине. Вовсе нет», — заверил сенатор.

В начале июня Трамп попросил республиканцев в сенате пока не выносить на голосование законопроект о санкциях против России. Тогда, по словам источников Reuters в Белом доме, Трамп надеялся, что ему удастся добиться «плодотворных переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине.

Также он рассчитывал, что после завершения войны США смогут начать экономическое сотрудничество с Россией. На саммите G7 в Канаде глава Белого дома заявил, что не вводит новые ограничения, поскольку все еще ждет возможности заключить мирную сделку по Украине. Он также напомнил, что санкции — «это не просто улица с односторонним движением», более того, они обходятся США «в круглую сумму».

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