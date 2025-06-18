«Такие встречи нужны, чтобы люди увидели, что таких, как они, много» 18.06.2025, 13:14

Во Вроцлаве отметили Всемирный день вязания в общественных местах.

Пледы на траве, клубки пряжи, музыка и забавные конкурсы — так во Вроцлаве отметили Всемирный день вязания в общественных местах. В Старомейском парке 14 июня собрались десятки участниц. Журналистка MOST тоже побывала на мероприятии и убедилась, как легко вязание связывает людей.

На поляне в парке многолюдно: бабушки расположились на складных стульях и скамейках, молодые девушки устроились в тени деревьев на пледах. Рядом яркие мотки пряжи, схемы и крючки. Мужчины встречаются реже — в основном за компанию с женщинами.

На заднем плане — громкая музыка: но это не для вязальщиц: в парке параллельно проходит городское мероприятие. Под речитатив Эминема особенно заметно, как уверенно и ритмично, не сбиваясь, вяжут пожилые участницы.

«Многие думают: “Я одна сижу дома и вяжу”»

Во Вроцлаве действует сообщество вязальщиков, которое собирается примерно раз в месяц. А вторая суббота июня — особый день для них, ведь именно тогда ежегодно отмечают Всемирный день вязания в общественных местах.

Организатор встречи Дагна Желиньска поясняет, что в Польше мероприятия в этот день проводят почти в каждом городе — и Вроцлав не исключение.

— Такие встречи нужны, чтобы люди увидели, что таких, как они, много. Потому что многие думают: «Я одна сижу дома и вяжу», — а на самом деле сообщество большое. Здесь можно познакомиться, поговорить о своем увлечении. Кто знает, может, это даже выльется в дружбу. У нас во Вроцлаве есть примеры: люди встречаются, потом ездят вместе на вечеринки. Это способ отвлечься от проблем повседневной жизни, — рассказывает Дагна.

По ее словам, такие встречи — это история не про мастерство или технику. Главное — атмосфера, отдых, возможность быть среди своих.

— Мы приходим не для того, чтобы обсуждать, как кому плохо, а чтобы сесть, отвлечься и поговорить о своем хобби. И это самое главное, — добавляет она.

Одна вяжет одной спицей, другая — второй

Чтобы сплотить участниц, организаторы запланировали конкурсы — веселые, шумные, неформальные. Женщины соревнуются в перематывании пряжи в моток и вяжут крючком на скорость. А еще проводят показ мод: участницы выходят на импровизированный подиум в вещах, которые связали сами. В подарок — книги, схемы, пряжа, спицы и другие аксессуары.

Особенно напряженный — конкурс парного вязания: одна участница держит одну спицу, другая — вторую, а вязать при этом нужно одной нитью и без помощи вторых рук. Организаторы внимательно следят, чтобы никто не нарушал правила — подсказывать можно, а вот помогать руками запрещено.

Победительницы говорят, что заранее не тренировались. Просто вяжут — вот и получилось приспособиться под новые условия.

— Это не медитация. Но точно отдых, способ расслабиться. Полное переключение, — говорит одна из них.

Помогает не терять концентрацию на лекции

Для одних участниц вязание — привычная с детства рутина, для других — новое увлечение. Но почти все признаются: это занятие дает ощущение покоя, которого часто не хватает в повседневной жизни.

Spłotka — так представляется одна из участниц — вяжет с детства. Сначала ее учила прабабушка, потом бабушка. С тех пор прошло уже больше тридцати лет.

Девушка признается, что вяжет на длинных лекциях и даже встречах — так удается не терять концентрации.

— Сегодня на мне коричневый свитер из альпаки, который я связала сама. Он не идеальный, но я его обожаю.

«Просто подошла к лавочке — и мы разговорились»

На таких встречах легко завязываются знакомства. Йола пришла сюда впервые, но говорит, что уже к середине дня у нее было две новые подруги по вязанию.

— Я просто подошла к лавочке и спросила, можно ли присесть. Мы разговорились — и все завертелось: о вязании, о жизни. Так и познакомились, — рассказывает она.

Йола только недавно начала вязать — учится по видеоурокам в интернете. До этого она занималась одна, дома. Но теперь почувствовала, что можно иначе.

— Я поняла, что необязательно просто сидеть дома и вязать в одиночку. Можно прийти, встретить людей, которым нравится то же, что и тебе. Узнать что-то новое, посмотреть, кто что делает, и провести время на свежем воздухе. Это радость, — делится девушка.

Когда мероприятие подходит к концу, участницы неторопливо собирают пряжу, сворачивают пледы и прощаются друг с другом до следующей встречи. Некоторые — с планами довязать начатый свитер, наконец-то не в одиночку.

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