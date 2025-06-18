В Минске щенок проехал на трамвае полгорода

В Минске щенок проехал на трамвае полгорода1
- 18.06.2025, 13:26
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И вернулся к хозяйке.
Минчанка чуть не потеряла своего щенка. И пока песеля искали в районе Рокоссовского (где и потеряли), он умудрился запрыгнуть в трамвай и оказаться на Партизанском проспекте.
Собачья одиссея закончилось без последствий: помогли ошейник и внимательные прохожие, пишет «Онлайнер».
Уехал ли Рикки (кличка потеряшки) за знаменитой шаурмой из подземных лавок на станции Партизанской — мы уже не узнаем. Поймали щенка быстрее, чем он добрался до финальной точки маршрута.