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В Минске щенок проехал на трамвае полгорода

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  • 18.06.2025, 13:26
  • 1,170
В Минске щенок проехал на трамвае полгорода

И вернулся к хозяйке.

Минчанка чуть не потеряла своего щенка. И пока песеля искали в районе Рокоссовского (где и потеряли), он умудрился запрыгнуть в трамвай и оказаться на Партизанском проспекте.

Собачья одиссея закончилось без последствий: помогли ошейник и внимательные прохожие, пишет «Онлайнер».

Уехал ли Рикки (кличка потеряшки) за знаменитой шаурмой из подземных лавок на станции Партизанской — мы уже не узнаем. Поймали щенка быстрее, чем он добрался до финальной точки маршрута.

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