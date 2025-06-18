WSJ: Американская супер-бомба может уничтожить скрытую часть иранской ядерки 18.06.2025, 13:34

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Журналисты назвали ее «13-тонной бегемотихой».

Военная индустрия США разработала новое оружие, которое имеет гигантскую проникающую силу и способно разрушать подземные объекты. Впервые применить бункерную бомбу США могут в военных действиях в Иране, а целью может стать завод по обогащению урана в Фордо, пишет The Wall Street Journal.

Новая бомба носить название GBU-57, ее также называют Massive Ordnance Penetrator. Ссылаясь на военных, журналисты назвали ее 13-тонной бегемотихой, заключенной в стальной сплав высокой плотности. Тяжелая бомба рассчитана на прохождение 60 метров горной породы перед взрывом.

По мнению военных аналитиков, эта бомба может добраться до таких целей, как завод по обогащению урана в Фордо, который Иран похоронил под горой.

«Это то, для чего она создана», - сказал изданию старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, который занимался подбором бомб для армии.

По словам Кансиана, до появления бункерных разрушителей военные полагали, что смогут использовать ядерное оружие для прорыва через горы, но оно было признано неприемлемым по политическим причинам. Впоследствии США потратили около 400 миллионов долларов на разработку и усовершенствование альтернативного вооружения, сказал он. По его словам, сейчас у США имеется около 20 подобных взрывных устройств.

Также издание приводит слова бывшего заместителя помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мика Малроя, который сказал, что если США примут участие в боевых действиях и атакуют заводы в Фордо и Натанз, то для их уничтожения может потребоваться порядка 12 бункерных бомб.

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