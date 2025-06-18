Что происходит с погодой в Беларуси и когда придет лето 18.06.2025, 13:37

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Прогноз климатолога.

Уже больше двух недель, как в Беларуси наступило лето, но по-настоящему теплой погоды нет. Температура в стране слишком низкая для июня, а дожди и ливни, кажется, уходить не собираются.

Что происходит с погодой в Беларуси и когда придет лето, «Еврорадио» рассказал климатолог.

Почему погода такая нестабильная?

Климатолог Владислав Шумак считает, что такая погода — не новость для Беларуси, такой она была и раньше.

— Белорусская погода всегда была переменчивой, никогда не было стабильных сезонов. Изменения всегда были: и холодные лета, и теплые зимы…

Но последние 20 лет в связи с глобальными изменениями климата, меняются и сезонные тенденции. Прежде всего — это смещении сезонов.

Например, лето начинается позже и тянется почти до конца сентября. А значит, смещаются и осенние, и зимние, и весенние сезоны.

Шумак говорит, что изменения климата сейчас связаны с увеличенным количеством различных катастрофических метеорологических явлений.

— Если дождь идет, то сразу выпадает, например, полумесячная норма осадков за день. Раньше тоже это случалось, но сейчас количество таких явлений значительно увеличилось. И будет увеличиваться диапазон температур именно в летний период: когда в один день будет градусов 15, а уже через день 30.

Это будет сказываться как на жизни людей, так и на сельском и лесном хозяйстве.

Что происходит с погодой прямо сейчас

Климатолог отмечает, что согласно международным метеорологическим структурам, следующие два месяца лета для нашей страны будут жаркими.

— Особенно это будет чувствоваться в конце июля - начале августа. Будут долгие периоды без дождей, без выпадения осадков, и, конечно, это все будет сказываться на окружающей среде.

Но спрогнозировать, когда именно лето станет более теплым, трудно. Владислав Шумак говорит, что в Беларуси большая проблема с системой метеорологических наблюдений

— Она не позволяет очень быстро сообщать о наступлении этих явлений, особенно это касается разрушительных ураганных ветров и сильных осадков. Для этого должна существовать целая сеть хороших инструментальных метеорологических площадок, которые должны сообщать населению о наступлении таких явлений.

И это все можно делать, как показывает европейский опыт. Локальные метеостанции могут за 2-3 часа сообщать о наступлении этих чрезвычайных метеорологических явлений.

А что будет с урожаем?

Что касается урожая, то нынешняя погода, по мнению эксперта, будет сильно влиять на запасы грунтовой влаги, что скажется и на сельском хозяйстве.

— Про плодовые культуры уже сейчас можно сказать, что будет их недостаток, как и ягод. Потому что много чего просто вымерзло, а значит, оно не даст плодов.

Зерновые культуры более устойчивы, если они не вымерзли, то дадут урожай.

А урожай картофеля будет зависеть от количества влаги в почве, потому что картофель будет набирать силу именно благодаря воде. Если воды будет не хватать, то он будет мелкий.

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