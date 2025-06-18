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ВСУ разгромили россиян под Константиновской

  • 18.06.2025, 13:42
  • 1,432
ВСУ разгромили россиян под Константиновской

Украинские военные сожгли целую колонну танков.

Российские войска предприняли первый за долгое время механизированный штурм на Константиновском направлении.

Как сообщает военный эксперт Александр Коваленко, в атаке участвовало около 15 бронемашин и до 10 легких танков, но результат оказался катастрофическим: вся техника была уничтожена украинской обороной, включая средствами от FPV-дронов до давно неиспользуемых ПТРК Javelin.

Фото: Dialog.UA

«Техника аннигилирована. Но сам факт этой попытки — уже сигнал», — пишет Коваленко.

Наступление РФ буксует — сроки провалены

По словам эксперта, российские силы существенно отстают от собственных наступательных графиков. Населенные пункты, которые должны были быть захвачены еще весной (Комар, Малиновка, Миролюбовка, Романовка и другие) только сейчас становятся целями летней фазы наступления.

Это означает, что вся стратегическая подготовка провалена, а текущее наступление началось на позициях, которые должны были быть плацдармами еще несколько месяцев назад.

Командование запуталось: кто кого должен спасать

Отдельного внимания заслуживает хаос в управлении войсками. Коваленко указывает на парадоксальную ситуацию: 8-я армия, которая была направлена для поддержки 51-й ОВА, теперь сама просит подкрепления у той же 51-й армии, которая, в свою очередь, уже год безуспешно штурмует Торецкую агломерацию.

Такой взаимозаменяемый «шпагат» указывает на перерасход ресурсов, измотанность бригад и провал логистики на фронте.

Кризис бронетехники у Москвы

На фоне острейшего дефицита бронемашин и необходимости экономить каждую ББМ командование РФ идет на крайние меры: вводит в бой остатки советских резервов, давно снятые с хранения.

Это свидетельствует не только о технической деградации армии, но и о том, что ресурсы наступления практически исчерпаны.

Российское наступление буксует

Механизированный штурм, закончившийся полным уничтожением техники, стал символом провала летней наступательной кампании РФ. Армия теряет темп, перекидывает части без логики, а стратегические цели переносятся с весны на лето, а потом — в никуда.

Россия теряет оперативную инициативу, вынуждена идти на рискованные шаги и расходует последний боеспособный резерв.

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