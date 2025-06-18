Foreign Policy: Вступят ли США в войну с Ираном? 3 18.06.2025, 14:12

Трамп не исключает военного вмешательства.

На фоне интенсивных израильских авиаударов по территории Ирана все большее внимание приковано к реакции Вашингтона. Президент США Дональд Трамп, ранее выступавший за дипломатическое урегулирование иранского ядерного вопроса, теперь, похоже, пересматривает свою позицию, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Возможность прямого военного вмешательства США становится все более реальной — и вызывает серьезную обеспокоенность у американских законодателей и мирового сообщества.

Еще на прошлой неделе Трамп утверждал, что сделка с Тегераном «близка к завершению», подчеркивая свое стремление решить вопрос мирным путем. Однако в пятницу Израиль начал военную кампанию против Ирана, нанес удары по иранским ядерным объектам, военной инфраструктуре и руководству. Это подорвало и без того шаткие попытки к мирному урегулированию и резко изменило политическую обстановку.

Пять дней спустя, не видя признаков окончания израильской операции, Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social тревожное обращение, призвав почти 10 миллионов жителей Тегерана немедленно покинуть город. Вскоре он досрочно покинул саммит G7 в Канаде, чтобы срочно вернуться в Вашингтон для консультаций с Советом национальной безопасности США.

Во вторник Трамп заявил журналистам, что добивается «реального завершения» иранской ядерной программы, а на своей платформе потребовал от Тегерана «БЕЗУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!»

Особое внимание вызвало и его резкое высказывание в адрес Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Мы точно знаем, где находится так называемый Верховный лиде’,» — написал Трамп. — «Он — легкая цель, но пока мы не собираемся устранять его».

Таким образом, риторика Вашингтона становится все более воинственной, и перспектива прямого конфликта между США и Ираном превращается из гипотетической в реальную угрозу международной стабильности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com