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Эксперт: У Ирана заканчиваются ракеты, производство новых невозможно

  • 18.06.2025, 14:33
  • 1,832
Эксперт: У Ирана заканчиваются ракеты, производство новых невозможно
иллюстративное фото

Уязвимости «бумажного тигра» стали очевидны.

Бывший глава стратегического отдела в израильской военной разведке Дэнни Цитринович заявил, что ракетные запасы Ирана истощаются. Как сообщает Iran International , в начале конфликта разведка Израиля оценивала, что у Ирана около двух тысяч ракет, однако в условиях постоянных ударов по пусковым установкам и производственным объектам Тегеран сталкивается с трудностями при перегруппировке и пополнении арсенала.

«Они понимают, что это длительная война, и подсчитывают, что у них осталось», — отметил Цитринович. Израиль, по его словам, обладает воздушным превосходством и продолжает наносить удары по ключевой инфраструктуре. Также эксперт подчеркнул, что устранение командующего ракетной программы бригадного генерала Амира Али Хаджизаде серьезно подорвало оперативные возможности Ирана.

Цитринович отметил, что запуск 100–200 ракет одновременно становится почти невозможным, поскольку Израиль наносит удары по пусковым точкам и контролирует территорию. Производственные мощности также разрушены, и, по его словам, «то, с чего Иран начал, — это все, что у него осталось до конца войны».

Западный разведывательный источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что уязвимости Ирана стали очевидны. Он отметил, что Иран не способен сравниться с Израилем ни в наступательной, ни в оборонительной мощи, и избегает атак на американские силы, чтобы не втянуть США в конфликт. «Иран — это бумажный тигр. Вот почему он так отчаянно стремится к обладанию ядерным оружием», — добавил он.

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