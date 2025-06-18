ABC News: У Трампа есть 1-2 дня, чтобы решить судьбу Ирана 18.06.2025, 15:14

Дональд Трамп

США примут решение о дипломатическом решении конфликта или о возможности военных действий.

Следующие 24-48 часов могут стать решающими для США в определении дальнейших действий в отношении Ирана - речь идет либо о дипломатическом решении конфликта, либо о возможности военных действий. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц США.

Отмечается, что президент Дональд Трамп накануне усилил риторику против иранского режима, заявив, что США точно знают место пребывания аятоллы Али Хаменеи. Кроме того, он подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют «полный и абсолютный контроль над небом Ирана».

По словам нескольких чиновников, во вторник американские переговорщики оценивали позиции Ирана как слабые. Они считают, что Тегеран будет вынужден вернуться за стол переговоров и в конце концов согласиться на соглашение об отказе от обогащения урана.

«Если Иран согласится вернуться к переговорам и откажется от обогащения урана, то, по словам официальных лиц США, уже на этой неделе может состояться встреча на высоком уровне с участием специального представителя Стива Уиткоффа и, вероятно, вице-президента Джей Ди Вэнса», - говорится в материале.

Также источники сообщили, что Трамп разочарован тем, что дестабилизированный Иран не предоставил администрации немедленного ответа, и в то же время крайне не желает допустить развития сценария, при котором Тегерану удастся успешно реализовать военный блеф.

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