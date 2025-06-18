В российской армии бунт: солдаты бегут с оружием с двух направлений 1 18.06.2025, 15:20

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Ситуация больше не единичная — она становится нормой.

На фоне огромных потерь и бессмысленных «мясных» атак в рядах российской армии назревает системный кризис. Солдаты бегут с фронта с оружием, отказываются выполнять приказы и массово саботируют наступления. Ситуация больше не единичная — она становится нормой. Командование теряет управление, пишет «Диалог.UA».

Сразу два свежих сообщения из российских источников свидетельствуют: бегство с позиций с оружием стало не исключением, а закономерностью. В районе Великой Новоселки разыскиваются двое военнослужащих с позывными «Агат» и «Сизый».

Оба сбежали с автоматами и гранатами, один из них ранен и хромает. Их ищут не для спасения, а с «особыми планами», вероятно, для показательной расправы. Сообщается о вознаграждении за информацию как за опасных преступников.

Армия трещит изнутри, оккупанты бегут

Военнослужащие 15-го мотострелкового полка (в/ч 31134), действующие на Купянском направлении, отказались выполнять боевую задачу. Внутри подразделения назревает «страшный кипиш», как описывает один из источников.

Командование, по всей видимости, не может больше игнорировать деморализацию: позиция солдат становится все более открытой, а повиновение — все более условным.

«Просто за отказ от боевого задания тут наказание простое, хотя вряд ли всех пустят в расход», — говорится в сообщении.

Мясные штурмы стирают людей — терпение лопается

По данным украинской разведки и независимых военных аналитиков, российские штурмы все чаще строятся на бессмысленном броске личного состава под огонь, без должной артподдержки, без бронетехники, без шансов. Солдаты называют это «убойными сменами» и «мясными задачами», и все чаще предпочитают бегство, саботаж или прямой отказ.

На фоне отсутствия ротаций, нехватки снабжения, а также жестокого обращения со стороны офицеров и комендантов настроение в рядах армии становится взрывоопасным.

Армия РФ вступает в фазу морального распада

Система, построенная на страхе и подчинении, начинает сбоить. Командование кидает одни бригады на помощь другим, которые уже разваливаются. Резервов становится все меньше, техника старая, мотивации нет. Бегства и отказы от боевых приказов лишь симптом глубокой деморализации.

Если такие эпизоды станут массовыми, российская армия может столкнуться с волной внутренних бунтов, дезертирства и отказов от подчинения, как это уже происходило в поздние годы советской войны в Афганистане.

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