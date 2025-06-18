BBC: Россия теряет еще одно ключевого союзника
- 18.06.2025, 15:29
«Восходящий лев» пугает Путина.
После начала израильской операции «Восходящий лев» в Иране российские власти назвали обострение ситуации на Ближнем Востоке «тревожным» и «опасным», пишет британское новостное агентство BBC (перевод — сайт Charter97.org).
Однако в первые дни российские СМИ акцентировали внимание на возможных выгодах для Москвы: росте мировых цен на нефть, отвлечении внимания от войны в Украине и шансах Кремля выступить в роли посредника.
Однако теперь в Кремле все яснее осознают потенциальные риски. Политолог Андрей Кортунов в российском издании «Коммерсантъ» отметил: «Эскалация конфликта несет серьезные проблемы для Москвы. Россия не смогла предотвратить массированный удар Израиля по стране, с которой недавно подписала стратегическое партнерство».
Соглашение между Путиным и иранским президентом Масудом Пезешкианом ранее в этом году не предполагает военного союза. Россия не обязана защищать Иран и, судя по всему, не готова предоставлять военную помощь.
Особую тревогу вызывает возможная смена режима в Тегеране. После свержения Башара Асада в Сирии, Россия уже потеряла одного ключевого союзника в регионе. Утрата Ирана может стать серьезным стратегическим ударом.