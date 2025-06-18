«У людей зарплат таких нет! Кто выдумал эту цифру?» 1 18.06.2025, 15:25

иллюстративное фото

Как белорусы реагируют на новые правила по покосу травы.

В Беларуси уже которую неделю не утихают споры вокруг новых правил по содержанию территорий частных домов. Самые бурные обсуждения продолжаются в комментариях под тематическими роликами в TikTok, пишет «Точка».

Напомним, теперь за нескошенную траву возле своего дома высотой больше 20 см можно получить штраф в размере до 25 базовых (до Br1050).

Также граждане обязаны следить за газоном и возле своего участка до проезжей части и не допускать заросли выше 10 см.

Однако белорусы негодуют, ведь даже коммунальные службы в городах не всегда выполняют эти требования.

Что говорит народ

Официальный TikTok телеканала ОНТ выложил сюжет, посвященный покосу травы на придомовых территориях. В нем представители местных райисполкомов и сельсоветов рассказывают о том, как ходят с рулетками и мониторят высоту растительности возле домов.

Спрашивали мнение и у самих жильцов. В основном пожилые женщины говорили, что не согласны с новыми правилами и не могут заняться покосом травы самостоятельно. Другие же утверждали, что для них уборка собственной территории – в порядке вещей.

Под самим роликом развернулась нешуточная дискуссия.

«Прежде чем людей штрафовать, пусть сначала ЖКХ на своих территориях порядок наведет», – написал один из пользователей, его комментарий самый залайканный.

«А когда сельсоветы своими зарослями заниматься будут?» – пишет другой.

«А то, что в парках, скверах, на обочинах по полметра трава растет – это к кому обращаться?» – задается вопросом мужчина.

«Я дорожку сделала за забором, кусты высадила. Ехала машина электросетей и сломала кусты. Сказали, за забором не моя территория. А косить – значит моя?» – поделилась своей историей пользовательница TikTok.

«Ну ладно штраф, ну хоть бы он был рублей 59–100, но больше тысячи? Вы меня простите! У людей зарплат таких нет! Кто выдумал эту цифру?», – недоумевает девушка.

Всего под роликом пользователи написали более 1 тыс. комментариев.

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