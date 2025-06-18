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Белорусам обещают сильный ветер

  • 18.06.2025, 15:46
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Белорусам обещают сильный ветер

Объявлен оранжевый уровень опасности.

В четверг в Беларуси ожидается сильный ветер, сообщил Белгидромет Минприроды. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

«Днем 19 июня (четверг) во многих районах республики и в Минске ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 19 июня погоду в Беларуси будут определять атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса. Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы.

Температура воздуха минимальная ночью +9…+15°С, максимальная днем +17…+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

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