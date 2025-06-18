Политолог: США могут подключиться к атакам Израиля 18.06.2025, 15:55

Владимир Фесенко

Это может иметь огромные риски для руководства Ирана.

Ждать ли вступления США в войну между Израилем и Ираном? Такой вопрос сайт Charter97.org задал известному украинскому политологу, главе Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Судя по всему, в ближайшие дни, помимо воздушных атак по Ирану, подключатся американцы, и последние публичные заявления Дональда Трампа косвенно об этом говорят. Американцы, видимо, будут угрожать Ирану: либо он возобновляет переговоры о прекращении ядерной программы, либо США могут подключиться к атакам по Ирану. Не обязательно это будут прямые атаки американцев, но они могут дать, например, оружие для разрушения бункеров и атак на подземные объекты.

Такое оружие у американцев есть, и если они его передадут Израилю, конечно же, это может усилить эффективность атак. У них и так уже есть преимущества в этой воздушной войне. Но если начнутся удары по подземным объектам, это может иметь огромные риски и для руководства Ирана, которое скрывается в подземных бункерах, и для различных военных и ядерных объектов Ирана, которые также находятся под землей.

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