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ВСУ отбросили оккупантов на Краматорском направлении

  • 18.06.2025, 16:20
ВСУ отбросили оккупантов на Краматорском направлении

Украинским бойцам удалось добиться успехов еще на одном направлении.

17 июня на Краматорском (ранее Бахмутском) направлении военнослужащие Вооружённых Сил Украины отразили 11 штурмов российских оккупантов, предпринятых в направлении населённых пунктов Марковое, Предтечино и Белая Гора, а также вблизи оккупированной Курдюмовки.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

По данным ведомства, за прошедшие сутки украинским защитникам удалось добиться успехов и на соседнем, более северном участке фронта:

«Три вражеских штурма были отбиты украинскими защитниками на Северском направлении — оккупанты пытались продвигаться в направлении Серебрянки».

Особенно напряжённая обстановка наблюдалась на Торецком направлении, где противник совершил 16 атак в районах Делиивки, Торецка и в направлениях Щербиновки, Александрово-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.

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