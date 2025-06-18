ВСУ отбросили оккупантов на Краматорском направлении
- 18.06.2025, 16:20
Украинским бойцам удалось добиться успехов еще на одном направлении.
17 июня на Краматорском (ранее Бахмутском) направлении военнослужащие Вооружённых Сил Украины отразили 11 штурмов российских оккупантов, предпринятых в направлении населённых пунктов Марковое, Предтечино и Белая Гора, а также вблизи оккупированной Курдюмовки.
Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.
По данным ведомства, за прошедшие сутки украинским защитникам удалось добиться успехов и на соседнем, более северном участке фронта:
«Три вражеских штурма были отбиты украинскими защитниками на Северском направлении — оккупанты пытались продвигаться в направлении Серебрянки».
Особенно напряжённая обстановка наблюдалась на Торецком направлении, где противник совершил 16 атак в районах Делиивки, Торецка и в направлениях Щербиновки, Александрово-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.