Как ЦАХАЛ уничтожает самые серьезные иранские ракеты
- 18.06.2025, 16:43
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Видеофакт.
Израильские военные поделились кадрами уничтожения пусковой установки ракеты «Имад» — одной из самых современных иранских систем. Она уже была готова к запуску, пишут «Детали».
«Имад» — это баллистическая ракета средней дальности, способная долететь из Ирана до Греции или Беларуси. Боевая часть весит 750 кг. А размеры ракеты можно оценить даже по видео. Иранские солдаты рядом с нею выглядят совсем крошечными.
Иранцы заявляют, будто «Имад» способна маневрировать даже на финальном участке траектории и попадать в цель с точностью в несколько десятков метров, но эксперты оценивают ее гораздо скромнее. В израильском исследовательском центре «Альма» считают, что все гораздо скромнее, а точность «Имада» — круг примерно в 500 метров.
«Имад» одна из самых новых жидкотопливных иранских ракет, усовершенствование модели «Шахаб-3». И жидкое топливо – ее большая слабость. Такую ракету надо заправлять непосредственно перед запуском. И в этот момент она как на ладони. Чем израильские ВВС и пользуются.
Отметим, что сегодня, 18 июня, утром 25 самолетов ЦАХАЛа ударили по более чем 40 военным объектам в западном Иране. Били не только по пусковым установкам, но и по местам хранения ракет и прочей инфраструктуре.