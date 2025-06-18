Как ЦАХАЛ уничтожает самые серьезные иранские ракеты 18.06.2025, 16:43

1,500

Фото: Детали

Видеофакт.

Израильские военные поделились кадрами уничтожения пусковой установки ракеты «Имад» — одной из самых современных иранских систем. Она уже была готова к запуску, пишут «Детали».

«Имад» — это баллистическая ракета средней дальности, способная долететь из Ирана до Греции или Беларуси. Боевая часть весит 750 кг. А размеры ракеты можно оценить даже по видео. Иранские солдаты рядом с нею выглядят совсем крошечными.

Иранцы заявляют, будто «Имад» способна маневрировать даже на финальном участке траектории и попадать в цель с точностью в несколько десятков метров, но эксперты оценивают ее гораздо скромнее. В израильском исследовательском центре «Альма» считают, что все гораздо скромнее, а точность «Имада» — круг примерно в 500 метров.

«Имад» одна из самых новых жидкотопливных иранских ракет, усовершенствование модели «Шахаб-3». И жидкое топливо – ее большая слабость. Такую ракету надо заправлять непосредственно перед запуском. И в этот момент она как на ладони. Чем израильские ВВС и пользуются.

Отметим, что сегодня, 18 июня, утром 25 самолетов ЦАХАЛа ударили по более чем 40 военным объектам в западном Иране. Били не только по пусковым установкам, но и по местам хранения ракет и прочей инфраструктуре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com