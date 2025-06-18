«Умываемся через силу»: под Минском пожаловались на ужасное качество воды
- 18.06.2025, 16:59
Коммунальники попытались оправдаться.
На днях в TikTok появилось видео о проблеме в Михановичском сельсовете Минского района. Мужчина показал пользователям бойлер, который, по его словам, он обслуживает регулярно. Автор отмечает, что за полгода в нем собирается много осадка железа. Житель Михановичского сельсовета убежден, что вода не соответствует нормам. Подробности рассказывает «Прысталічча».
@illinois.drfdfg Качество воды в Михановичском сельсовете(Минский район) 😔😔😔 #михановичи #качество #вода #бойлер #грязнаявода ♬ оригинальный звук - Illinois Drfdfg
— Вода ужасного качества. Из крана мы ее не пьем, умываемся через силу, потому что стоит вонь. Железо в десять раз, если не в двадцать, если не в сто, превышено, — рассказал автор ролика, демонстрируя содержимое бойлера.
Мужчина, с которым связались журналисты, проживает в деревне Алексеевка.
— Но такая вода не только у нас. Относимся мы к ГП «Водоканал Минского района». Неоднократно обращались к ним, чтобы установили станцию обезжелезивания, но воз и ныне там, — рассказывает мужчина. — Скважина нас не спасет, потому что под землей, на любой глубине, такая же вода. Вот и бьем в колокола, прося о помощи.
Видео жителя деревни Алексеевка продолжает собирать просмотры. В комментариях к ролику мнения разделились: одни утверждают, что накипь — это нормально, другие подтверждают — вода в некоторых деревнях сельсовета и правда оставляет желать лучшего.
Тогда мужчина решил снять еще одно видео, чтобы доказать, что в бойлере собирается не накипь, а железо. Показал, что собирается в бачке унитаза.
@illinois.drfdfg #качество #вода #грязнаявода ♬ оригинальный звук - Illinois Drfdfg
Что говорят в «Водоканале Минского района»?
За разъяснением журналисты обратились в ГП «Водоканал Минского района». Заместитель директора Валерий Войнич отметил, что водоснабжение Алексеевки осуществляется от скважины, расположенной в деревне Кайково.
—Действительно, по многолетним наблюдениям качество питьевой воды из источника питьевого водоснабжения не соответствует требованиям ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденным постановлением cовета министров 25.01.2021 № 37, по следующим показателям: железо, мутность и марганец, — отмечает Войнич. — Учитывая природный характер повышенного содержания железа в питьевой воде из источника питьевого водоснабжения Кайково, привести данный показатель в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям возможно только путем оснащения скважины станцией очистки.