WP: Эти ядерные объекты Ирана стали основными целями израильских атак
- 18.06.2025, 17:05
Расположены они в городах Натанз, Фордо и Исфахан.
В рамках операции «Восходящий лев» Израиль провёл точечные удары по ключевым объектам иранской ядерной инфраструктуры. Основными целями стали комплексы в Натанзе, Фордо и Исфахане, играющие важную роль в ядерной программе страны, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).
Натанз, крупнейший центр обогащения урана в Иране, частично расположен под землей и имеет стратегическое значение. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), объект серьезно поврежеден.
Фордо, второй крупный центр обогащения, расположен глубоко в скалистой местности и хорошо защищен. Хотя сам объект не пострадал, удары были зафиксированы в его окрестностях.
В Исфахане располагается установка по преобразованию урана в форму газообразного соединения, необходимую для работы центрифуг. Часть зданий на территории пострадала.
Представители региона внимательно следят за развитием ситуации, призывая к сдержанности и дипломатическому урегулированию. Международные организации продолжают мониторинг.