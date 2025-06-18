закрыть
18 июня 2025, среда, 18:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WP: Эти ядерные объекты Ирана стали основными целями израильских атак

  • 18.06.2025, 17:05
WP: Эти ядерные объекты Ирана стали основными целями израильских атак
Исфахан
Фото: Getty Images

Расположены они в городах Натанз, Фордо и Исфахан.

В рамках операции «Восходящий лев» Израиль провёл точечные удары по ключевым объектам иранской ядерной инфраструктуры. Основными целями стали комплексы в Натанзе, Фордо и Исфахане, играющие важную роль в ядерной программе страны, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Натанз, крупнейший центр обогащения урана в Иране, частично расположен под землей и имеет стратегическое значение. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), объект серьезно поврежеден.

Фордо, второй крупный центр обогащения, расположен глубоко в скалистой местности и хорошо защищен. Хотя сам объект не пострадал, удары были зафиксированы в его окрестностях.

В Исфахане располагается установка по преобразованию урана в форму газообразного соединения, необходимую для работы центрифуг. Часть зданий на территории пострадала.

Представители региона внимательно следят за развитием ситуации, призывая к сдержанности и дипломатическому урегулированию. Международные организации продолжают мониторинг.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип