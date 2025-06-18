ЕС рассчитывает утвердить 18-й пакет санкций против России на следующей неделе 18.06.2025, 17:38

Есть две даты.

18-й пакет санкций Европейского Союза против России может быть утвержден 23 или 26 июня.

Об этом корреспонденту «Европейской правды» сообщил один из дипломатов из влиятельного государства ЕС по результатам заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper ІI).

По словам собеседника, есть две даты, когда следующий санкционный пакет может получить одобрение стран ЕС.

- 18-й пакет санкций против России планируют утвердить уже на следующей неделе – либо на Совете ЕС министрами иностранных дел (23 июня), либо лидерами государств ЕС на заседании Европейского совета (26 июня), – сообщил дипломат.

Он добавил, что, несмотря на предыдущие заявления, в новый пакет санкций не войдет снижение максимальной цены на российскую нефть, поскольку по этому вопросу отсутствует консенсус стран G7.

Дипломат также сообщил, что в заседании Совета ЕС в понедельник, 23 июня, примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее стало известно, что в проект 18-го пакета санкций ЕС против России Еврокомиссия внесла предложение снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Уже тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что решение о снижении ценового потолка должно приниматься совместно с партнерами из G7.

Впоследствии стало известно, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть, поскольку эту инициативу не поддержит G7.

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