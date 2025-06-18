Трамп сделал новое заявление о возможных ударах по Ирану 18.06.2025, 17:49

По его словам, «никто не знает», что он собирается делать.

Президент США Дональд Трамп сохраняет интригу в вопросе возможных ударов США по Ирану. При этом прямо он их не отвергает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами.

У президента США спросили, «каково его мнение» по возможных американских ударов по Ирану.

«Вы же не думаете, что я отвечу на этот вопрос… Вы же не знаете, собираюсь ли я это делать. Вы не знаете. Я могу это сделать. Я могу этого не делать», - ответил Трамп.

По его словам, «никто не знает», что он собирается делать.

Также Трамп добавил, что у Ирана много проблем. На этом фоне страна хочет вести переговоры. Но президент разочарован, что Тегеран не договаривался две недели назад, поскольку тогда можно было добиться хороших результатов.

Он напомнил, что Израиль нанес по Ирану «чертовски сильный удар», который стал первым потрясением.

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